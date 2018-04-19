Предпринимателя оштрафовали за торговлю некачественной мясной продукцией в Чехове

Специалисты управления Россельхознадзора по городу Москва , Московской и Тульской областям выявили опасную мясную продукцию на территории торгового павильона в Чехове , предпринимателя оштрафовали, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Управлением Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям проведена проверка соблюдения требований ветеринарного законодательства РФ в отношении ИП Мазанова Э. И., осуществляющего хранение и реализацию продукции животного происхождения на объекте торговли в павильоне №1 «Шишкино мясо» ( Московская область , городской округ Чехов).

«В результате осмотра торгового места выявлена мясная продукция (говядина, баранина, свинина) общим весом 27,55 килограмма без маркировки, предусмотренной законодательством, без ветеринарно-сопроводительных документов и товарно-транспортных накладных, что является нарушением требований Технических регламентов Таможенного Союза «О безопасности мяса и мясной продукции», «О безопасности пищевой продукции», — говорится в сообщении.

Животноводческая продукция, не имеющая установленной законодательством маркировки и информации, является некачественной и опасной, не может находиться в обороте, в связи с чем, изъята из оборота и оставлена на ответственное хранение ИП Мазанову Э. И. до принятия решения о дальнейшем ее использовании Главным управлением ветеринарии по Московской области.

В апреле 2018 года за выявленные нарушения законодательства в области ветеринарии ИП Мазанов Э. И. привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 14.43 КоАП РФ в виде наложения административного штрафа в размере 20 тысяч рублей.