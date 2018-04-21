Ещё
В Дагестане ликвидировали девять боевиков
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Дагестане ликвидировали девять боевиков 

РИА Новости 37 минут назад
Фото: Газета.Ru
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Девять бандитов нейтрализованы в ходе КТО в Дагестане, сообщает информационный центр Национального антитеррористического комитета.
"В ходе КТО в Дагестане нейтрализованы девять бандитов", — говорится в сообщении.
Также отмечается, что бандиты намеревались «совершить диверсионно-террористический акт на Первомайские праздники».
Кроме того добавляется, что «пострадавших среди гражданского населения и потерь среди личного состава сил правопорядка нет», «один сотрудник спецназа получил легкое ранение».
РИА Новости: последние новости
В "Опоре России" объяснили отказ крупных поставщиков сотрудничать с Крымом Новый президент Черногории планирует наладить отношения с Россией Тулеев планирует завершить политическую карьеру
 Ещё 20 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Киев заявил о задержании «российского шпиона»247
Бузова опозорилась из-за платья Юдашкина67
Трагедия армянского протеста95
«Надо положить конец санкциям»221
Известную актрису арестовали за сексуальное рабство48
Видео
00:17
Шурыгиной дали работу на Первом и сразу уволили
Шоу-бизнес
01:00
Бузова опозорилась из-за платья Юдашкина
Шоу-бизнес
02:12
Известную актрису арестовали за сексуальное рабство
Шоу-бизнес
01:18
«Надо положить конец санкциям»
Экономика
09:07
В Европе убеждают Трампа ослабить санкции против РФ
Экономика Компании
00:31
Скончалась Нина Дорошина
Шоу-бизнес
00:23
У Джоли случилась истерика из-за новой пассии Питта
Шоу-бизнес
00:33
Москвичей предупредили о резком похолодании
Новости Москвы Общество
00:48
Названа возможная причина смерти Avicii
Шоу-бизнес В мире
00:49
СМИ узнали о «серьёзном прорыве» в деле Скрипалей
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение