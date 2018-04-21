В Дагестане ликвидировали девять боевиков 

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Девять бандитов нейтрализованы в ходе КТО в Дагестане, сообщает информационный центр Национального антитеррористического комитета.
"В ходе КТО в Дагестане нейтрализованы девять бандитов", — говорится в сообщении.
Также отмечается, что бандиты намеревались «совершить диверсионно-террористический акт на Первомайские праздники».
Кроме того добавляется, что «пострадавших среди гражданского населения и потерь среди личного состава сил правопорядка нет», «один сотрудник спецназа получил легкое ранение».