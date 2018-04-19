Прокуратура выявила нарушения на ферме, где умерли 12 оленей 

Как сообщалось ранее, в фермерском хозяйстве в поселке Высокое обнаружили трупы животных. Они находились в вольерах вместе с живыми животными. После того, как информация появилась в СМИ, прокуратура и следственный комитет организовали проверку.
«Выявлены нарушения законодательства о ветеринарии. Так, директор ООО не уведомил органы государственного ветеринарного надзора о внезапном падеже или об одновременных массовых заболеваниях оленей. Кроме того, нарушены ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов», — сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
Руководитель фермы получил два постановления о возбуждении административного производства. Материалы находятся на рассмотрении в Департаменте ветеринарии областного министерства сельского хозяйства.