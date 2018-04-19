Росстандарт вскрыл схему мошенничества с автозапчастями

Как известно, согласно женевского соглашения, были утверждены формы документов, подтверждающих, что транспортное средство и компоненты прошли должные испытания. Что-то наподобие гарантийного письма.

Так вот, мошенники предоставляли в органы сертификации копии таких вот «гарантийных писем» на новые автомобили и получали сертификаты на запасные части без испытаний в Российской Федерации

Таким вот нехитрым способом, В россию провозили контрафакт. Чтобы не попасть в просак, Росстандарт рекомендует проводить проверку силами ведомства, которое может запросить необходимую информацию по своим каналам за рубежом.

Как сообщается, особо остро проблема ощущается по колесным дискам.

На международном уровне это обсуждалось в 2017 году в ноябре на сессии №173 Рабочей группы № 29 (WP 29) ЕЭК ООН.

Российские представители предложили выкладывать информацию о сертификации в свободный доступ на своих интернет ресурсах каждой из стран-участниц.