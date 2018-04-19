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Росстандарт вскрыл схему мошенничества с автозапчастями
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Росстандарт вскрыл схему мошенничества с автозапчастями 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Как известно, согласно женевского соглашения, были утверждены формы документов, подтверждающих, что транспортное средство и компоненты прошли должные испытания. Что-то наподобие гарантийного письма.
Так вот, мошенники предоставляли в органы сертификации копии таких вот «гарантийных писем» на новые автомобили и получали сертификаты на запасные части без испытаний в Российской Федерации.
Таким вот нехитрым способом, В россию провозили контрафакт. Чтобы не попасть в просак, Росстандарт рекомендует проводить проверку силами ведомства, которое может запросить необходимую информацию по своим каналам за рубежом.
Как сообщается, особо остро проблема ощущается по колесным дискам.
На международном уровне это обсуждалось в 2017 году в ноябре на сессии №173 Рабочей группы № 29 (WP 29) ЕЭК ООН.
Российские представители предложили выкладывать информацию о сертификации в свободный доступ на своих интернет ресурсах каждой из стран-участниц.
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