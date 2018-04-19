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Китайцы воровали трупы ради денег и репутации и попались
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Китайцы воровали трупы ради денег и репутации и попались 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
В Китае пятерых мужчин, воровавших трупы и продававших их деревенским жителям в провинции Шаньдун, приговорили к тюремному заключению. Об этом сообщает The Global Times.
Преступники откапывали тела, похороненные в полях, и продавали желающим кремировать их вместо своих родственников. Как пишет издание, в провинции действует закон, по которому некремированные тела нельзя хоронить.
О махинациях полицейские узнали в марте 2017 года. Тогда сотрудник крематория обнаружил, что пол подлежащего сожжению трупа не соответствует тому, что указан в документах. Тело женщины, переодетой в мужчину, опознали сыновья покойной. Они сообщили, что захоронили ее на пшеничном поле недалеко от своей деревни.
Главный фигурант дела — Лю Чанлин (Liu Changling), занимавшийся похоронным бизнесом на протяжении 10 лет, — был арестован в городе Урумчи Синьцзян-Уйгурского автономного района в июне 2017-го. Следствию стало известно, что одно тело он продал за 13 тысяч юаней (около 126 тысяч рублей). За два других он и его сообщники получили 14 тысяч юаней (около 135 тысяч рублей).
Сам Лю заявил, что воровал тела не только ради денег, но и ради репутации. Согласно китайской традиции, тела умерших необходимо погребать в земле. Помощь в этом, по словам мужчины, была для него честью.
Лю приговорили к девяти месяцам тюрьмы. О том, какие сроки получили остальные преступники, не сообщается.
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