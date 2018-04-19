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В Курганском селе установят памятник Путину
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В Курганском селе установят памятник Путину 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Как сообщает «Алтапресс», инициатором возведения монумента стал депутат Госдумы от «Единой России» Александр Ильтяков. Согласно проекту, ширина памятника составит шесть метров, высота — почти столько же. Однако фигура самого Путина составит примерно 3,5 метра. В руках у него, стоящего на фоне российского флага, будет Конституция. В качестве материала скульпторы выбрали бронзу и гранит.
Памятник действующему главе государства в центре Частоозерья, на фоне монумента «Россия», откроет делегация, состоящая из членов комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений. Кроме ого, ожидается визит главы фракции «Единой России» в нижней палате парламента Сергея Неверова.
«ФедералПресс» напоминает, что несколько лет назад неподалеку от Санкт-Петербурга был установлен бюст Путина в образе римского императора.
Фото: ТАСС/Руслан Шамуков
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