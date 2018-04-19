Ещё
Столтенберг прокомментировал планы Турции по покупке С-400
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Столтенберг прокомментировал планы Турции по покупке С-400 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
БРЮССЕЛЬ, 19 апр — РИА Новости. Вопрос покупки систем ПВО С-400 является национальным решением Турции, для НАТО важно, чтобы приобретаемое вооружение было интегрировано в единую систему обороны альянса, заявил в четверг генсек НАТО Йенс Столтенберг.
"Это национальное решение. Требования к военным возможностям разных стран-участниц — это не решение НАТО, это решение союзников. Что важно для НАТО, так это вопрос, будут ли эти системы интегрированы в систему противовоздушной обороны альянса … И это очень трудно сделать с С-400", — заявил Столтенберг, выступая в четверг в Университетском колледже Лейдена в Гааге.
Трансляцию выступления вела пресс-служба НАТО.
РИА Новости: последние новости
Депутаты Кубани рассмотрят закон о защите прав обманутых дольщиков Суд в Москве вернул отцу Цоя права на песни сына В России на 30% выросло число трудоустроенных службой занятости инвалидов
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Израиль планирует уничтожить российские С-300761
Болгария: спасибо России, но…349
РФ нашла способ поквитаться с США175
Российским морякам удалось сбежать с Украины153
РФ получила неожиданное письмо от рядового немца218
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
14:56
Конец эпохи: лидером Кубы стал не Кастро
В мире
04:40
Первый легальный бордель открывается в России
Общество
00:54
РФ получила неожиданное письмо от рядового немца
Политика
00:54
Москва раскрыла истинные цели атаки на Сирию
Политика
00:22
У светской львицы угнали Mercedes и Rolls Royce
Криминал Происшествия
01:30
Редчайший «командирский» Т-90 заметили в Сирии
Оружие Армия
01:07
Борис Галкин показал свою новорожденную дочь
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение