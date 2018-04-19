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Рабочий, получивший травмы при строительстве станции метро «Беговая», скончался
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Рабочий, получивший травмы при строительстве станции метро «Беговая», скончался 

Интересант 1 час назад
Пострадавшего на прошлой неделе на стройплощадке станции петербургского метро «Беговая» рабочего врачам, к сожалению, спасти не удалось.
Боровшиеся за его жизнь сотрудники Военно-медицинской академии имени Кирова констатировали его смерть 18 апреля.
Как ранее сообщал «Интересант», мужчина 1983 года рождения пострадал в результате падения на него тяжелого предмета при ведении строительных работ ООО «СМУ № 13 Метрострой» на Невско-Василеостровской линии метрополитена, где готовится к сдаче станция «Беговая» на Туристской улице.
ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ»).
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