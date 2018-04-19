Рабочий, получивший травмы при строительстве станции метро «Беговая», скончался

Пострадавшего на прошлой неделе на стройплощадке станции петербургского метро «Беговая» рабочего врачам, к сожалению, спасти не удалось.

Боровшиеся за его жизнь сотрудники Военно-медицинской академии имени Кирова констатировали его смерть 18 апреля.

Как ранее сообщал «Интересант», мужчина 1983 года рождения пострадал в результате падения на него тяжелого предмета при ведении строительных работ ООО «СМУ № 13 Метрострой» на Невско-Василеостровской линии метрополитена, где готовится к сдаче станция «Беговая» на Туристской улице.