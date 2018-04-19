Белгородская область направит 2 млрд рублей на развитие первичной педиатрической помощи

ТАСС , 19 апреля. Власти Белгородской области в рамках проекта «Управление здоровьем», предусматривающего становление семейной медицины в регионе, направят в 2018 году почти 2 млрд рублей на развитие первичной педиатрической помощи, сообщил в четверг в ходе итогового отчета о социально-экономическом развитии Белгородской области губернатор региона Евгений Савченко

"В рамках реализации проекта «Управление здоровьем» в сельской местности было построено и отремонтировано 433 медицинских учреждения — это ФАПы (фельдшерско-акушерские пункты — прим. ТАСС) и офисы семейных врачей. Общая сумма затрат, включающих строительство, ремонт, закупку оборудования, информатизацию и подготовку кадров, превысила 1,5 млрд рублей. Не менее масштабную работу предстоит реализовать в укреплении семейной медицины и первичной педиатрической помощи в городах и районных центрах в текущем году. На эти цели предусмотрено почти 2 млрд рублей в областном бюджете", — сказал Савченко.

При этом власти Белгородской области не намерены останавливаться на модернизации лишь первичного звена здравоохранения. В текущем году будет завершена модернизация городской больницы №2 с объемом финансирования более 1 млрд рублей, которая станет областным центром оказания скорой медицинской помощи. А с пуском больницы-клиники сердца в Старом Осколе завершится создание в регионе эффективной системы помощи при сердечно-сосудистых заболеваниях. Смертность от этого недуга в течение пяти лет планируется снизить в два раза — на 4,5 тыс. человек.

Проект «Управление здоровьем» был принят в Белгородской области в 2016 году. Поэтапная реформа предусматривает создание в каждом муниципалитете центров управления здоровьем и медицинских округов. На каждый округ приходится офис семейного врача, где за врачом, фельдшером и медсестрой закреплены от 1,5 до 2 тыс. человек. Завершить модернизацию системы здравоохранения планируется в 2018 году.