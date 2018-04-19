Главгосэкспертиза одобрила строительство объектов на Северо-Русском месторождении

Омский филиал Главгосэкспертизы России рассмотрел проект строительства объектов подготовки Северо-Русского месторождения. Изучив представленные материалы, эксперты пришли к выводу, что результаты инженерных изысканий и проектная документация соответствуют всем требованиям. По итогам рассмотрения выдали положительное заключение.

Северо-Русский лицензионный участок расположен в пределах Тазовской низменности, в верхней части бассейна реки Таз. Помимо Северо-Русского месторождения Северо-Русский участок недр включает Дороговское, Восточно-Тазовское, а также Харбейское месторождение, открытое в начале 2015 года.

Проектом предусмотрено строительство установки комплексной подготовки газа и конденсата с установкой деэтанизации конденсата, предназначенных для обеспечения подготовки продукции скважин газовых (сеноманских) залежей Северо-Русского и Дороговского месторождений и газоконденсатных залежей Северо-Русского и Восточно-Тазовского месторождений. Также построят дожимные компрессорные станции внешнего транспорта газа, энергетический комплекс в составе электростанции собственных нужд «Северо-Русская» с теплоутилизаторами газотурбинной электростанции и котельной. Кроме того, проектом предусмотрено строительство парка резервуарного метанола и автозаправочной станции, площадки сооружений водозаборных и поглощающих скважин, а также другие объекты, — сообщает пресс-центр Главгосэкспертизы России.

Ввод объектов в эксплуатацию будут осуществлять поэтапно. Финансирование проекта планируется за счет собственных средств застройщика.