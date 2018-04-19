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Рогозин поручил объединить технологии систем «Безопасный город», «ЭРА-ГЛОНАСС» и «112»
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Рогозин поручил объединить технологии систем «Безопасный город», «ЭРА-ГЛОНАСС» и «112» 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Вице-премьер Дмитрий Рогозин поставил задачу объединить возможности технологий аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» и систем «112» и «ЭРА-ГЛОНАСС».
"Для надежной защиты людей и инфраструктуры от угроз техногенного, природного и рукотворного необходимо комплексно увязать технологии и инструменты «Безопасного города», систем «112» и «ЭРА-ГЛОНАСС». Это позволит добиться объективного и детального мониторинга ситуации в наших городах и обеспечить не только безопасность, но и комфорт городской жизни для наших людей", — сказал Рогозин, в режиме телемоста выступая на санкт-петербургской конференции «Цифровой и безопасный регион: от технологий к новому качеству жизни населения».
Он отметил, что сегодня АПК «Безопасный город» успешно функционирует в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и ряде крупных городов, а потому такой комплексный подход «позволит решить в том числе и транспортные проблемы, особенно в мегаполисах», так как на данный момент ГАИС «ЭРА— ГЛОНАСС» объединяет информацию о передвижении 1,5 млн автомобилей, в ближайшее время их количество кратно увеличится.
Конференция стала частью деловой программы I Петербургского цифрового форума. В ее работе приняли участие члены Межведомственной комиссии по внедрению и развитию систем аппаратно-программного комплекса технических средств «Безопасный город», системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» и  ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС», руководители субъектов Российской Федерации, представители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, курирующих вопросы создания умных и безопасных городов, представители крупнейших российских и транснациональных корпораций, которые предлагают решения для безопасности.
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