Рогозин поручил объединить технологии систем «Безопасный город», «ЭРА-ГЛОНАСС» и «112»

"Для надежной защиты людей и инфраструктуры от угроз техногенного, природного и рукотворного необходимо комплексно увязать технологии и инструменты «Безопасного города», систем «112» и «ЭРА-ГЛОНАСС». Это позволит добиться объективного и детального мониторинга ситуации в наших городах и обеспечить не только безопасность, но и комфорт городской жизни для наших людей", — сказал Рогозин, в режиме телемоста выступая на санкт-петербургской конференции «Цифровой и безопасный регион: от технологий к новому качеству жизни населения».

Он отметил, что сегодня АПК «Безопасный город» успешно функционирует в Москве, Санкт-Петербурге Сочи и ряде крупных городов, а потому такой комплексный подход «позволит решить в том числе и транспортные проблемы, особенно в мегаполисах», так как на данный момент ГАИС «ЭРА— ГЛОНАСС» объединяет информацию о передвижении 1,5 млн автомобилей, в ближайшее время их количество кратно увеличится.