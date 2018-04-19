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Депутат Бундестага рассчитывает на скорую отмену санкций ЕС в отношении России
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Депутат Бундестага рассчитывает на скорую отмену санкций ЕС в отношении России 

ТАСС 1 час назад
ЯЛТА, 19 апреля. /ТАСС/. Депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт считает, что Евросоюз в скором времени придет к решению об отмене санкций против России.
"Надеюсь, что санкционная политика, которая является позором для дипломатии, скоро будет отменена. Этот вопрос мы уже ставили в Бундестаге совместно с еще одной партией, — сказал депутат, выступая в четверг на сессии «Россия — ЕС: механизмы преодоления кризиса» в рамках Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ). — К сожалению, мы не получили большинства, но думаю, что при следующем заходе на эту тему мы сможем его получить".
"Я уповаю на то, что придет время, когда Германия и Россия будут плодотворно сотрудничать. Уроки истории показывают, что именно тогда к нам придет процветание, мир и будущее, о котором мы все мечтаем. Именно поэтому усилия в этом направлении, которые мы прикладываем на этом форуме, крайне важны", — добавил Гердт.
Он подчеркнул, что необходимо объединить усилия по сохранению мира в Европе.
Сохранение мира
По мнению Гердта, именно политика российского руководства дает возможность сохранить мир на европейском континенте.
"Хочу передать настроение большинства немецкого народа, которое можно высказать одним предложением: «Боже, дай терпения и мудрости президенту Путину и российскому правительству не отвечать так, как поступают с этой страной», — сказал он. — Это дает нам надежду, что время, которое выигрывается этой мудрой политикой, работает на деэскалацию напряжения".
Гердт в начале своей речи, которую он произнес по-русски, поздравил россиян, в частности крымчан, с прошедшими президентскими выборами. «Хотел бы поздравить крымчан с прекрасно проведенными выборами, их результаты еще раз доказали всему международному сообществу правильность принятого решения», — отметил депутат.
Политик подчеркнул, что работал наблюдателем в ходе мартовских президентских выборов в РФ, и его впечатлила прозрачность избирательного процесса и высокий уровень организации. «Таких транспарентных и хорошо организованных выборов мы давно не видели, и об этом мы говорим в наших СМИ в Германии», — заявил политик.
О форуме
Четвертый Ялтинский международный экономический форум проходит 19-21 апреля. Его главная тема — «Будущее мира. Будущее России». ТАСС выступает стратегическим информационным партнером и официальным фотохост-агентством форума.
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