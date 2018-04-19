Депутат Бундестага рассчитывает на скорую отмену санкций ЕС в отношении России

ЯЛТА, 19 апреля. / ТАСС /. Депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии » Вальдемар Гердт считает, что Евросоюз в скором времени придет к решению об отмене санкций против России

"Надеюсь, что санкционная политика, которая является позором для дипломатии, скоро будет отменена. Этот вопрос мы уже ставили в Бундестаге совместно с еще одной партией, — сказал депутат, выступая в четверг на сессии «Россия — ЕС: механизмы преодоления кризиса» в рамках Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ). — К сожалению, мы не получили большинства, но думаю, что при следующем заходе на эту тему мы сможем его получить".

"Я уповаю на то, что придет время, когда Германия и Россия будут плодотворно сотрудничать. Уроки истории показывают, что именно тогда к нам придет процветание, мир и будущее, о котором мы все мечтаем. Именно поэтому усилия в этом направлении, которые мы прикладываем на этом форуме, крайне важны", — добавил Гердт.

Он подчеркнул, что необходимо объединить усилия по сохранению мира в Европе.

Сохранение мира

По мнению Гердта, именно политика российского руководства дает возможность сохранить мир на европейском континенте.

"Хочу передать настроение большинства немецкого народа, которое можно высказать одним предложением: «Боже, дай терпения и мудрости президенту Путину и российскому правительству не отвечать так, как поступают с этой страной», — сказал он. — Это дает нам надежду, что время, которое выигрывается этой мудрой политикой, работает на деэскалацию напряжения".

Гердт в начале своей речи, которую он произнес по-русски, поздравил россиян, в частности крымчан, с прошедшими президентскими выборами. «Хотел бы поздравить крымчан с прекрасно проведенными выборами, их результаты еще раз доказали всему международному сообществу правильность принятого решения», — отметил депутат.

Политик подчеркнул, что работал наблюдателем в ходе мартовских президентских выборов в РФ, и его впечатлила прозрачность избирательного процесса и высокий уровень организации. «Таких транспарентных и хорошо организованных выборов мы давно не видели, и об этом мы говорим в наших СМИ в Германии», — заявил политик.

О форуме

Четвертый Ялтинский международный экономический форум проходит 19-21 апреля. Его главная тема — «Будущее мира. Будущее России». ТАСС выступает стратегическим информационным партнером и официальным фотохост-агентством форума.