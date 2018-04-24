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В ЮВО стартовал окружной этап конкурса «Военное ралли»
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В ЮВО стартовал окружной этап конкурса «Военное ралли» 

АиФ Волгоград 24 минуты назад
Фото: АиФ Волгоград
В Калмыкии в рамках Армейских международных игр «АрМИ-2018», стартовал окружной этап конкурса «Военное ралли». Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе ЮВО, восьми командам предстоит преодолеть почти 200 километров по пересеченной местности с оврагами, крутыми подъемами и спусками, песчаными дюнами и не только. Все автомобили участников оборудованы системой «ГЛОНАСС», с помощью которой можно будет отслеживать их передвижение в режиме реального времени и в случае аварии прийти к ним на помощь. Отметим, в конкурсе задействована только серийно выпускаемая российская военная техника, принятая на вооружение — легковые и грузовые автомобили с колесной формулой 4x4 и 6x6.
Итоги конкурса будут подведены 26 апреля. Добавим, на участников ралли распространяются жесткие требования по соблюдению экологической безопасности.
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