В ЮВО стартовал окружной этап конкурса «Военное ралли»

Калмыкии в рамках Армейских международных игр «АрМИ-2018», стартовал окружной этап конкурса «Военное ралли». Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе ЮВО, восьми командам предстоит преодолеть почти 200 километров по пересеченной местности с оврагами, крутыми подъемами и спусками, песчаными дюнами и не только. Все автомобили участников оборудованы системой «ГЛОНАСС», с помощью которой можно будет отслеживать их передвижение в режиме реального времени и в случае аварии прийти к ним на помощь. Отметим, в конкурсе задействована только серийно выпускаемая российская военная техника, принятая на вооружение — легковые и грузовые автомобили с колесной формулой 4x4 и 6x6.

Итоги конкурса будут подведены 26 апреля. Добавим, на участников ралли распространяются жесткие требования по соблюдению экологической безопасности.