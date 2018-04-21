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С перчатками и граблями вышли сегодня на улицы и в парки сотни вологжан
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С перчатками и граблями вышли сегодня на улицы и в парки сотни вологжан 

Вологда.рф 1 час назад
Фото: Вологда.рф
Общегородской субботник стартовал в областной столице. 4000 мешков наполнят сегодня вологжане прошлогодней листвой и мусором. На уборку вышли городские предприятия, ТОСЫ, городские власти, партийцы. Чистоту наведут сегодня на 130 территориях города. В Осановской роще среди участников «Чистых игр» выберут самых скоростных уборщиков мусора.
На улицы и в парки вышли 120 коллективов предприятий и организаций, 23 ТОСа, 19 управляющих компаний. Столько заявок подано на участие в городском субботнике. Участникам «чистой субботы» выдали 200 грабель, 100 лопат и 100 метел, и каждому — перчатки. Для вывоза мусора на свалку задействовано 70 единиц погрузчиков и КамАЗов. На полигоне его в день субботника принимают бесплатно.
Все точки, где идет сегодня уборка, обозначены на карте на сайте «Вологда.РФ». По берегам рек, в общественные пространствах, в том числе тех, которые будут благоустроены в рамках федерального проекта «Городская среда» собирают мусор. Быстрее других будут убираться в Осановской роще. Экоквест «Чистые игры» для 30 команд школьников и студентов стартует в 10 часов.
Приводить в порядок территорию областной столицы будут в течение двух месяцев, 21 апреля стартовал двухмесячник благоустройства. До 21 июня преобразятся газоны и цветники — их украсят сотни цветов и саженцев деревьев.
Напомним, накануне первыми открыли сезон субботников библиотекари, банкиры.
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