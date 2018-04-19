В культурном центре на улице Правды расскажут о технике тайцзицюань

Гостей Китайского культурного центра на улице Правды ознакомят с практикой боевого искусства тайцзицюань. Перед любителями единоборств выступит президент исследовательского общества «Тайцзи» Андрей Милянюк. Тематическая встреча состоится в понедельник, 23 апреля.

— Тайцзицюань — древнее китайское учение о жизни в гармонии с природой, в которое входят системы медитации, координации, оздоровления, самозащиты и развития сознания. Именно в силу своей многогранности тайцзицюань стал так популярен в наше время, — поделилась пресс-секретарь ККЦ Ольга Рудакова

Вход свободный, но необходима регистрация по почте moskvaccc@gmail.com.

Начало в 19.00. Китайский культурный центр расположен по адресу ул. Правды, д. 1, стр. 1. При себе необходимо иметь удостоверение личности. (мю)