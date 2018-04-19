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Военный эксперт объяснил, зачем России «бракованные» американские ракеты
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Военный эксперт объяснил, зачем России «бракованные» американские ракеты 

BFM.RU 1 час назад
Военный эксперт Борис Рожин объяснил, зачем Сирия передала России американские ракеты: такая военная техника всегда подробно изучается, а любые локальные войны используют, в том числе, для того, чтобы собирать информацию о вооружении других сторон. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на интервью эксперта радио Sputnik.
Рожин поясил, что в переданных России ракетах можно выявить новые технические решения, которые американцы используют для преодоления систем ПВО, например. Анализ этих ракет поможет разрабатывать более эффективные меры противодействия такому типу оружия, подчеркнул эксперт.
Информация о том, что Дамаск передал Москве две неразорвавшиеся крылатые ракеты США, участвовавшие в ударе по Сирии, появилась сегодня ночью.
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