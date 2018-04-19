Военный эксперт объяснил, зачем России «бракованные» американские ракеты

Военный эксперт Борис Рожин объяснил, зачем Сирия передала России американские ракеты: такая военная техника всегда подробно изучается, а любые локальные войны используют, в том числе, для того, чтобы собирать информацию о вооружении других сторон. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на интервью эксперта радио Sputnik.

Рожин поясил, что в переданных России ракетах можно выявить новые технические решения, которые американцы используют для преодоления систем ПВО, например. Анализ этих ракет поможет разрабатывать более эффективные меры противодействия такому типу оружия, подчеркнул эксперт.