Уральская ОЭЗ намерена стать пилотной площадкой создания агрегатора мер господдержки

ЯЛТА, 19 апреля. / ТАСС /. Администрация Уральской особой экономической зоны (ОЭЗ) «Титановая долина», расположенной возле города Верхняя Салда в Свердловской области , планирует сделать ее пилотной площадкой для создания первого в России федерального агрегатора программ господдержки и разработки комплексного развития территорий вокруг индустриальных парков. Об этом рассказал в дискуссионном клубе Free zone battle: лучшие международные практики управления особыми экономическими зонами" в рамках Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ) гендиректор «Титановой долины» Артемий Кызласов.

В марте на Федеральном промышленном форуме «Локомотивы роста» Кызласов предложил главе Минпромторга Денису Мантурову создать федеральный агрегатор всех инструментов господдержки и сделать управляющие компании особых экономических зон операторами социально-экономического развития промышленных территорий.

"Этот сценарий сейчас активно отрабатывают Минэкономразвития и Минпроторг, и мы предложили себя в качестве пилотного проекта, потому что у нас есть два класса площадок — мы являемся управляющей компанией ОЭЗ и еще берем в управление индустриальные парки", — сказал Кызласов.

Он объяснил, что государство вкладывает 1 млрд рублей в создание особых экономических зон, которые являются оазисом для крупного бизнеса. «Но при этом окружающая территория не подпадает под юрисдикцию ОЭЗ и развивается постольку, поскольку, что создает перекосы в возможностях расположенного вокруг площадки малого и среднего бизнеса. Мы проанализировали меры господдержки, которых около 600, но все они предоставляются федеральными и региональными органами разрозненно», — сказал Кызласов.

По его словам, для города Верхняя Салда в Свердловской области необходимы железнодорожная ветка, жилой микрорайон, школа, детсад технопарк и другие объекты, но для разработки их в отдельности потребуются годы. «Я не хочу тратить столько лет на решение этих проблем, поэтому мы предложили идею при реализации крупных проектов, имеющих существенное влияние на экономику, делать универсальную заявку, в которой перечислять меры господдержки в рамках определенного экономического лимита — и в его рамках выбирать, какие льготы нужны, заполнять одну заявку и подавать ее в уполномоченный орган», — сказал гендиректор.

Четвертый Ялтинский международный экономический форум проходит 19-21 апреля. Его главная тема — «Будущее мира. Будущее России». ТАСС выступает стратегическим информационным партнером и официальным фотохост-агентством форума.