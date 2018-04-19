Ещё
Уральская ОЭЗ намерена стать пилотной площадкой создания агрегатора мер господдержки
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Уральская ОЭЗ намерена стать пилотной площадкой создания агрегатора мер господдержки 

ТАСС 1 час назад
ЯЛТА, 19 апреля. /ТАСС/. Администрация Уральской особой экономической зоны (ОЭЗ) «Титановая долина», расположенной возле города Верхняя Салда в Свердловской области, планирует сделать ее пилотной площадкой для создания первого в России федерального агрегатора программ господдержки и разработки комплексного развития территорий вокруг индустриальных парков. Об этом рассказал в дискуссионном клубе Free zone battle: лучшие международные практики управления особыми экономическими зонами" в рамках Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ) гендиректор «Титановой долины» Артемий Кызласов.
В марте на Федеральном промышленном форуме «Локомотивы роста» Кызласов предложил главе Минпромторга Денису Мантурову создать федеральный агрегатор всех инструментов господдержки и сделать управляющие компании особых экономических зон операторами социально-экономического развития промышленных территорий.
"Этот сценарий сейчас активно отрабатывают Минэкономразвития и Минпроторг, и мы предложили себя в качестве пилотного проекта, потому что у нас есть два класса площадок — мы являемся управляющей компанией ОЭЗ и еще берем в управление индустриальные парки", — сказал Кызласов.
Он объяснил, что государство вкладывает 1 млрд рублей в создание особых экономических зон, которые являются оазисом для крупного бизнеса. «Но при этом окружающая территория не подпадает под юрисдикцию ОЭЗ и развивается постольку, поскольку, что создает перекосы в возможностях расположенного вокруг площадки малого и среднего бизнеса. Мы проанализировали меры господдержки, которых около 600, но все они предоставляются федеральными и региональными органами разрозненно», — сказал Кызласов.
По его словам, для города Верхняя Салда в Свердловской области необходимы железнодорожная ветка, жилой микрорайон, школа, детсад технопарк и другие объекты, но для разработки их в отдельности потребуются годы. «Я не хочу тратить столько лет на решение этих проблем, поэтому мы предложили идею при реализации крупных проектов, имеющих существенное влияние на экономику, делать универсальную заявку, в которой перечислять меры господдержки в рамках определенного экономического лимита — и в его рамках выбирать, какие льготы нужны, заполнять одну заявку и подавать ее в уполномоченный орган», — сказал гендиректор.
Четвертый Ялтинский международный экономический форум проходит 19-21 апреля. Его главная тема — «Будущее мира. Будущее России». ТАСС выступает стратегическим информационным партнером и официальным фотохост-агентством форума.
ТАСС: последние новости
Финляндия начала выдавать виды на жительство стартаперам Суд арестовал бывшего вице-президента группы "Росгосстрах" Сергея Хачатурова Депутат Бундестага рассчитывает на скорую отмену санкций ЕС в отношении России
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Израиль планирует уничтожить российские С-300864
Болгария: спасибо России, но…394
Порошенко озвучил новое обвинение против РФ142
В метро запретят раздеваться85
РФ нашла способ поквитаться с США187
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
14:56
Конец эпохи: лидером Кубы стал не Кастро
В мире
04:40
Первый легальный бордель открывается в России
Общество
00:54
РФ получила неожиданное письмо от рядового немца
Политика
00:54
Москва раскрыла истинные цели атаки на Сирию
Политика
00:22
У светской львицы угнали Mercedes и Rolls Royce
Криминал Происшествия
01:30
Редчайший «командирский» Т-90 заметили в Сирии
Оружие Армия
01:07
Борис Галкин показал свою новорожденную дочь
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение