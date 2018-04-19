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Эксперт: крупные банки в течение двух-трех лет начнут активнее заходить в регионы СКФО
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Эксперт: крупные банки в течение двух-трех лет начнут активнее заходить в регионы СКФО 

ТАСС 1 час назад
ЯЛТА, 19 апреля. /ТАСС/. Крупные российские банки зайдут в регионы Северного Кавказа в течение двух-трех лет — после того, как в регионах завершатся операции по борьбе с коррупцией, считает председатель комитета Государственной думы по финансовому рынку, председатель совета банковской ассоциации «Россия» Анатолий Аксаков.
Ранее сообщалось, что в регионах Северного Кавказа работают не все российские банки, а у тех, которые представлены на этой территории, нередко сужена линейка кредитных продуктов. Как следствие, в округе возникают сложности с получением займов. В первую очередь это сказывается на малом и среднем бизнесе.
По данным Южного главного управления Банка России, в последние годы ситуация начала улучшатся — на Северном Кавказе наблюдается стабильный рост числа кредитов и объема кредитных портфелей банков.
"Мы видим, что порядок наводится, в том числе на Северном Кавказе мощная борьба с коррупцией, и, вместе с наведением порядка, будут приходить и банки. Почему не идут сейчас? Боятся — боятся невозвратов, боятся недобросовестной работы. Я думаю, что два-три года — срок как раз, когда это произойдет", — сказал Аксаков ТАСС в кулуарах Ялтинского международного экономического форума в четверг.
Он отметил, что также идет работа по оздоровлению банковского сектора. «Банки, которые занимаются сомнительными операциями, в РФ будут каленым железом выжигаться», — подчеркнул он.
Четвертый Ялтинский международный экономический форум проходит 19-21 апреля. Его главная тема — «Будущее мира. Будущее России». ТАСС выступает стратегическим информационным партнером и официальным фотохост-агентством форума.
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