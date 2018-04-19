Производитель алюминиевого проката Novelis прекращает закупки у «Русала» 

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Крупнейший в мире производитель алюминиевого проката Novelis (дочерняя компания индийской Hindalco Industries) объявил о прекращении закупок у "Русала" в связи с санкциями США в отношении российской компании, сообщает агентство Reuters со ссылкой на письмо Novelis.
В нем говорится, что как крупнейший в мире покупатель алюминия компания имеет возможности для снижения зависимости от продукции «Русала», и отказ от нее не представляет для Novelis угрозы.
"Мы уверены, что риск каких-либо существенных сбоев в производстве будет минимальным", — отмечается в письме.
Ранее из-за санкций США были прекращены поставки российского алюминия в Японию. По данным Rusal Japan, примерно 15% японского импорта алюминия приходилось на Россию (около 230 тыс. тонн), весь он поступал от «Русала».
Минфин США 6 апреля внес в санкционный список ряд российских должностных лиц, бизнесменов и компаний. В их числе оказался Олег Дерипаска и несколько связанных с ним компаний: агрохолдинг «Кубань», "Евросибэнерго", «Русал», холдинг «Русские машины» и "Группа ГАЗ", инвестиционная компания B-Finance, холдинги «Базовый элемент» и En+.
Санкции означают, что активы компаний, подпавших под ограничения, на территории США замораживаются. При этом до 7 мая американские инвесторы должны избавиться от акций и бондов En+, ГАЗ и «Русала», а до 5 июня — разорвать контракты со всеми компаниями, указанными в списке.