Производитель алюминиевого проката Novelis прекращает закупки у «Русала»

МОСКВА , 19 апреля. / ТАСС /. Крупнейший в мире производитель алюминиевого проката Novelis (дочерняя компания индийской Hindalco Industries) объявил о прекращении закупок у "Русала" в связи с санкциями США в отношении российской компании, сообщает агентство Reuters со ссылкой на письмо Novelis.

В нем говорится, что как крупнейший в мире покупатель алюминия компания имеет возможности для снижения зависимости от продукции «Русала», и отказ от нее не представляет для Novelis угрозы.

"Мы уверены, что риск каких-либо существенных сбоев в производстве будет минимальным", — отмечается в письме.

Ранее из-за санкций США были прекращены поставки российского алюминия в Японию . По данным Rusal Japan, примерно 15% японского импорта алюминия приходилось на Россию (около 230 тыс. тонн), весь он поступал от «Русала».

Санкции означают, что активы компаний, подпавших под ограничения, на территории США замораживаются. При этом до 7 мая американские инвесторы должны избавиться от акций и бондов En+, ГАЗ и «Русала», а до 5 июня — разорвать контракты со всеми компаниями, указанными в списке.