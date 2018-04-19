Ставрополье подготовило ко Дню Победы свыше 1,4 тыс. праздничных мероприятий

ПЯТИГОРСК , 19 апреля / ТАСС /. Свыше 1,4 тыс. праздничных мероприятий пройдет на Ставрополье к 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщила в четверг пресс-служба губернатора края по итогам совещания по подготовке празднования.

"В преддверии праздника и непосредственно 9 мая в крае пройдет более 1400 мероприятий, 31 из них — общекраевые акции, в которые вовлечены все муниципальные районы и городские округа", — цитирует пресс-служба зампредседателя правительства края Ирину Кувалдину

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров подчеркнул, что День Победы — общее достояние. «Возможность принять участие в праздновании должны иметь все без исключения жители края. Поэтому общекраевые мероприятия пройдут на каждой территории. Это объединит всех ставропольцев», — приводит его слова пресс-служба.

В муниципалитетах уже запустили такие акции, как часы обратного отсчета, молодежные акции «Успей сказать спасибо», «Поступок во имя Победы», акция «Поезд Победы», организовали архивные историко-документальные выставки, проводятся уроки мужества «Слава навеки солдатам Победы». 13 апреля по краю стартовала акция «Аллея Победы», в ходе которой в муниципальных образованиях высадят каштановые аллеи. С 3 по 9 мая в рамках проекта «Утро Победы» запланировано 367 концертных программ в муниципалитетах края.

Завершился краевой творческий конкурс сочинений и рисунков среди детей и подростков «Наследники Победы», лучшие рисунки разместят на тематических баннерах в муниципалитетах. Дали старт автопробегу «Эх, путь дорожка, фронтовая» и акции «Знамя Победы». На пути автопробега запланировано около 90 остановок с развертыванием знамени Победы.