Алекперов не видит экономической целесообразности производства бензина Евро-6 в России 

Производство бензина Евро-6 в России в настоящее время экономически нецелесообразно, заявил в интервью телеканалу «Россия 24» глава «Лукойла» Вагит Алекперов.
«Что такое качество Евро-6? Это не требование, это ориентир. Можем мы его производить? Конечно, можем. Нужно ли это потребителю сегодня, потому что оно будет дороже? Нет, не нужно, потому что потребитель должен платить за то качество, которое приемлемо на сегодняшний момент. Сегодня мы выполняем все стандарты. Как только будет требование, что Евро-6 должно появиться на рынке, мы его обязательно на рынок дадим», — сказал Алекперов.
В ноябре 2016 года глава «Лукойла» Вагит Алекперов [заявлял] (https://rns.online/energy/Lukoil-nachnet-vipuskat-benzin-standarta-Evro-6-2016-11-07/), что компания начала производство бензина Евро-6 на НПЗ в Волгограде.
В апреле текущего года о начале производства бензина Евро-6 [сообщила] (https://rns.online/energy/Rosneft-nachala-vipusk-benzina-Evro-6-2018-04-10/) «Роснефть». Реализация бензина Евро 6 начнется через розничную сеть «Роснефти» в Башкирии в качестве пилотного проекта.