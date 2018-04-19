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Лекция о Пасхе пройдет в просветительском центре на Красноармейской
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Лекция о Пасхе пройдет в просветительском центре на Красноармейской 

Управа района Аэропорт города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Аэропорт города Москвы
Лекцию о способах вычисления даты Пасхи прочтут 22 апреля в православном культурно-просветительском центре, который действует при Благовещенском храме в Петровском парке. Мероприятие пройдет в рамках проекта «Арфа Серафима». Об этом рассказали в администрации храма.
− Я расскажу о том, как отмечали Пасху иудеи и первые христиане, какие методы расчета даты праздника существуют в настоящее время, − поделился протоиерей Илия Шапиро, который выступит перед слушателями.
Начало лекции в 16.00. Адрес: Красноармейская ул., д. 2а, стр. 1. (мю)
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