Лекция о Пасхе пройдет в просветительском центре на Красноармейской

Лекцию о способах вычисления даты Пасхи прочтут 22 апреля в православном культурно-просветительском центре, который действует при Благовещенском храме в Петровском парке. Мероприятие пройдет в рамках проекта «Арфа Серафима». Об этом рассказали в администрации храма.

− Я расскажу о том, как отмечали Пасху иудеи и первые христиане, какие методы расчета даты праздника существуют в настоящее время, − поделился протоиерей Илия Шапиро, который выступит перед слушателями.

Начало лекции в 16.00. Адрес: Красноармейская ул., д. 2а, стр. 1. (мю)