Кадры репетиции салютных дивизионов ко Дню Победы

В преддверии Дня Победы прошли репетиции суворовцев военного музыкального училища имени Халилова и салютных дивизионов.

Каждый день начиная с марта по два часа учащиеся отрабатывают элементы на плацу. Сначала одиночная подготовка, затем в составе всего подразделения.

К участию в главном строевом смотре допускаются только отличники.

Также сегодня прошла тренировка в салютном дивизионе. В День Победы столица услышит десять тысяч салютных залпов.

«В вечернее время артиллерийская батарея будет расположена на холме на Поклонной горе, где будет проводить 30 залпов», — рассказал Вячеслав Парадников , командир 449-го отдельного Салютного дивизиона Западного военного округа.

До грандиозного праздника остается уже меньше трех недель.