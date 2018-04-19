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Кадры репетиции салютных дивизионов ко Дню Победы
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Кадры репетиции салютных дивизионов ко Дню Победы 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В преддверии Дня Победы прошли репетиции суворовцев военного музыкального училища имени Халилова и салютных дивизионов.
Каждый день начиная с марта по два часа учащиеся отрабатывают элементы на плацу. Сначала одиночная подготовка, затем в составе всего подразделения.
К участию в главном строевом смотре допускаются только отличники.
Также сегодня прошла тренировка в салютном дивизионе. В День Победы столица услышит десять тысяч салютных залпов.
«В вечернее время артиллерийская батарея будет расположена на холме на Поклонной горе, где будет проводить 30 залпов», — рассказал Вячеслав Парадников, командир 449-го отдельного Салютного дивизиона Западного военного округа.
До грандиозного праздника остается уже меньше трех недель.
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