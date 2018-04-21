Ещё
Глава Балашихи подвел итоги субботника в городском округе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Глава Балашихи подвел итоги субботника в городском округе 

360tv.ru 57 минут назад
Фото: 360tv.ru
Более 25 тысяч жителей Балашихи приняли участие в общеобластном субботнике, сообщил глава Балашихи Сергей Юров.
«Двадцать первого апреля в Балашихе прошел общеобластной субботник. Во всех дворах, социальных учреждениях, парках нашего города проходили праздничные мероприятия, призванные сплотить людей вокруг благоустройства нашего городского округа», — сказал Сергей Юров.
Дворы, улицы и парки Балашихи приводили в порядок коммунальные и дорожные службы, сотрудники управляющих компаний и городских предприятий — всего более тысячи организаций, а также активные жители. В уборке было задействовано 217 единиц спецтехники.
За время субботника наши жители привели в порядок 475 дворов, 440 детских площадок, 40 зон отдыха — бульваров, скверов и парков, 37 памятников, больше 1,5 тысячи малых архитектурных элементов, украшающих город
— Сергей Юров.
Глава Балашихи добавил, что всего в муниципалитете собрали порядка 5,5 тысячи кубических метров мусора.
Общеобластной субботник объявлен губернатором Московской области Андреем Воробьевым 21 апреля. Он прошел во всех городах и районах Подмосковья. Жители региона приняли участие в благоустройстве общественных и придомовых территорий.
360tv.ru: последние новости
Интерпол установил, что «золотая судья» Хахалева работала по поддельному диплому Силуанов и Мнучин обсудили антироссийские санкции «Он завершит свою политическую карьеру»: политолог рассказал о личных планах Тулеева
Комментарии  Ещё 10 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Шторм накроет всю Москву за час43
Известную актрису арестовали за сексуальное рабство43
«Надо положить конец санкциям»47
Скончалась Нина Дорошина204
ФСБ предотвратила теракты в России324
Видео
00:17
Шурыгиной дали работу на Первом и сразу уволили
Шоу-бизнес
01:00
Юдашкин крупно опозорил хвастливую Бузову
Шоу-бизнес
02:12
Известную актрису арестовали за сексуальное рабство
Шоу-бизнес
01:18
«Надо положить конец санкциям»
Экономика
09:07
В Европе убеждают Трампа ослабить санкции против РФ
Экономика Компании
00:31
Скончалась Нина Дорошина
Шоу-бизнес
00:23
У Джоли случилась истерика из-за новой пассии Питта
Шоу-бизнес
00:33
Москвичей предупредили о резком похолодании
Новости Москвы Общество
00:48
Названа возможная причина смерти Avicii
Шоу-бизнес В мире
00:49
СМИ узнали о «серьёзном прорыве» в деле Скрипалей
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение