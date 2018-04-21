Глава Балашихи подвел итоги субботника в городском округе

Более 25 тысяч жителей Балашихи приняли участие в общеобластном субботнике, сообщил глава Балашихи Сергей Юров

«Двадцать первого апреля в Балашихе прошел общеобластной субботник. Во всех дворах, социальных учреждениях, парках нашего города проходили праздничные мероприятия, призванные сплотить людей вокруг благоустройства нашего городского округа», — сказал Сергей Юров.

Дворы, улицы и парки Балашихи приводили в порядок коммунальные и дорожные службы, сотрудники управляющих компаний и городских предприятий — всего более тысячи организаций, а также активные жители. В уборке было задействовано 217 единиц спецтехники.

За время субботника наши жители привели в порядок 475 дворов, 440 детских площадок, 40 зон отдыха — бульваров, скверов и парков, 37 памятников, больше 1,5 тысячи малых архитектурных элементов, украшающих город

— Сергей Юров.

Глава Балашихи добавил, что всего в муниципалитете собрали порядка 5,5 тысячи кубических метров мусора.