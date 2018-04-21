Более 700 жителей Балашихи вышли на субботник в Пестовском парке 

Более 700 человек вышли на общеобластной субботник в Пестовском парке в микрорайоне Железнодорожный в Балашихе, сообщил глава Балашихи Сергей Юров.
В прошлому году мы провели большую работу по восстановлению благоустройства Пестовского парка. Восстановили освещение, восстановили дорожки. Также провели здесь акцию «Посади свое дерево». В этом году провели субботник. Привести парк в порядок после зимы пришли более 700 человек
— Сергей Юров.
В 2018 году начнется комплексное благоустройство Пестовского парка, который станет центром отдыха для жителей микрорайона Железнодорожный, добавил он.
Директор объединенной дирекции парков Балашихи Александра Медведева отметила, что 1 июня начнутся работы по благоустройству парка на первых 7 гектарах.
Мы заканчиваем в конце мая проектирование этого парка. Проект уже представлен жителям в апреле и вызвал тотальное одобрение. Уже 1 июня мы хотим стартовать с реализацией работ по комплексному благоустройству на первых 7 гектарах. Всего парк состоит из 35 гектаров — это огромный лес — Александра Медведева.
Она отметила, что реконструкцию Пестовского парка разделят на три этапа. Второй этап благоустройства начнется в 2019 году.
Совместно с жителями города глава Балашихи Сергей Юров, председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов и директор объединенной дирекции парков Балашихи Александра Медведева очистили от сухой листвы центральную часть парка, а также распилили сухие деревья. Всего на субботнике в Пестовском парке было собрано около 500 мешков мусора.