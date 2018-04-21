Более 700 жителей Балашихи вышли на субботник в Пестовском парке

Более 700 человек вышли на общеобластной субботник в Пестовском парке в микрорайоне Железнодорожный в Балашихе , сообщил глава Балашихи Сергей Юров

В прошлому году мы провели большую работу по восстановлению благоустройства Пестовского парка. Восстановили освещение, восстановили дорожки. Также провели здесь акцию «Посади свое дерево». В этом году провели субботник. Привести парк в порядок после зимы пришли более 700 человек

— Сергей Юров.

В 2018 году начнется комплексное благоустройство Пестовского парка, который станет центром отдыха для жителей микрорайона Железнодорожный, добавил он.

Директор объединенной дирекции парков Балашихи Александра Медведева отметила, что 1 июня начнутся работы по благоустройству парка на первых 7 гектарах.

Мы заканчиваем в конце мая проектирование этого парка. Проект уже представлен жителям в апреле и вызвал тотальное одобрение. Уже 1 июня мы хотим стартовать с реализацией работ по комплексному благоустройству на первых 7 гектарах. Всего парк состоит из 35 гектаров — это огромный лес — Александра Медведева.

Она отметила, что реконструкцию Пестовского парка разделят на три этапа. Второй этап благоустройства начнется в 2019 году.