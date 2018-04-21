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Более 300 жителей Балашихи пришли на уборку в Пестовский парк
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Более 300 жителей Балашихи пришли на уборку в Пестовский парк 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Субботник в Пестовском парке подмосковной Балашихи собрал более 300 местных жителей. В числе тех, кто вышел на уборку территории, были председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов и глава городского округа Сергей Юров.
Городской глава подчеркнул, что Пестовский парк неслучайно стал одной из центральных площадок проведения областного субботника.
В этом году в Пестовском парке начинается комплексное благоустройство. Часть работ мы начали в прошлом году — установили освещение, сделали дорожки. В июне стартуют работы по реконструкции парка. Сделать предстоит немало, ведь площадь парка почти 40 гектаров
— Сергей Юров.
В свою очередь Игорь Брынцалов отметил, что количество людей, вышедших на уборку парка говорит о том, что жители бережно относятся к окружающей среде.
Это залог того, что в дальнейшем города Подмосковья будут становиться только лучше
— Игорь Брынцалов.
В тоже время, присутствовавшая на субботнике, руководитель МАУК «Дирекция парков» Александра Медведева добавила, что убирать территорию пришло так много людей, что не всем желающим хватило инвентаря.
Мы рассчитывали, что сегодня Пестовский парк будут убирать 300 человек, но сейчас мы видим, что пришло очень много жителей, даже инвентаря не хватает, люди практически голыми руками собирают мусор
— Александра Медведева.
21 апреля областной субботник проходит во всех муниципалитетах Московской области. Однако, по словам Сергея Юрова, в Балашихе уборку начали задолго до старта акции.
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