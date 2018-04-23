Более 25 тыс. человек приняли участие в субботнике в Балашихе 21 апреля

Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа со ссылкой на главу Сергея Юрова.

«Более 25 тыс. жителей Балашихи приняли участие в общеобластном субботнике. За время субботника наши жители привели в порядок 475 дворов, 440 детских площадок, 40 зон отдыха — бульваров, скверов и парков, 37 памятников, больше 1,5 тыс. малых архитектурных элементов, украшающих город», — приводятся в сообщении слова С. Юрова.

Он добавил, что дворы, улицы и парки Балашихи приводили в порядок коммунальные и дорожные службы, сотрудники управляющих компаний и городских предприятий — всего более 1 тыс. организаций, а также активные жители. В уборке было задействовано 217 единиц спецтехники. По его словам, в Балашихе собрали около 5,5 тыс. куб. м мусора.