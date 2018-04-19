Итоги работы за 2017 год подвела омбудсмен Московской области

Более 12 тысяч жалоб поступило к уполномоченному по правам человека в Подмосковье в 2017 году. Сегодня Екатерина Семенова подвела итоги своей годовой работы.

Больше всего обращений поступило по вопросам

уголовно-процессуального

законодательства и законодательства в сфере. Жаловались граждане также и на проблемы социальной сферы. Много обращений было по жилищным вопросам, также жители сообщали о низком уровне медицинского обслуживания и по поводу лекарственного обеспечения. Также поступает много обращений, связанных с образованием.

Если говорить о категориях граждан, которые обращались в аппарат уполномоченного в 2017 году, то большую часть граждан составляют обычные люди, которых нельзя отнести к какой-то отдельной группе — их 55%. Остальные заявители — это отдельные категории граждан, которые всегда находятся под нашим пристальным вниманием: граждане, находящиеся в местах изоляции, инвалиды, дольщики, пенсионеры, многодетные семьи, военнослужащие, иностранцы и законные представители несовершеннолетних

— Екатерина Семенова.

По словам омбудсмена Екатерины Семеновой, обработка такого большого числа обращений, а также оперативная реакция на них стали возможны благодаря слаженной работе сотрудников аппарата уполномоченного по правам человека.