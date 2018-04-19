Три пригородных поезда и электричку отменят в Ростовской области

Однако паниковать и возмущаться жителям Ростовской области не стоит. Изменения коснутся всего четырех дней в апреле и такого же количества в мае.

Также с 11 по 13 мая отменен рейс поезда № 6169 «Ростов — Усть-Донецк». Он должен был отправляться в 12.20. Обратные рейсы тоже пострадали, пригородный поезд № 6170 из Усть-Донецкой в Ростов, отправляющийся в 05.40 не будет перевозить пассажиров С 12 по 14 мая.

С неудобствами придется смириться жителям станции Лихая. Поезд № 6161 следующий в 16.29 из Ростова, не будет ходить с 27 по 29 апреля, а также с 11 по 13 мая. На электричке тоже добраться не получится, маршрут № 6155 не будет работать с 28 по 30 апреля и с 12 по 14 мая.