Два участка для раздельного сбора мусора появятся в Нижнем Новгороде на время ЧМ-2018

Два участка для раздельного сбора мусора будет организовано в Нижнем Новгороде во время проведения чемпионата мира по футболу. Об этом сообщил заместитель директора департамента благоустройства и дорожного хозяйства Роман Ухабин на заседании постоянной комиссии городской думы по экологии 19 апреля.

По его словам, специальные контейнеры будут установлены на территории так называемой «последней мили» около стадиона «Нижний Новгород» и в фан-зоне на площади Минина и Пожарского.

«На сегодняшний день уже закуплены контейнеры на 1100 литров, покрашенные в соответствующие цвета. Также будет одна емкость, в которую поместят мешки для мусора. Зеленый будет предназначен для неперерабатываемых отходов, желтый — для тех, которые возможно переработать. Они будут вывозиться на полигон. Там отходы рассортируют и найдут им дальнейшее применение», — рассказал Ухабин.

У членов комиссии возник резонный вопрос, будет ли продолжена данная практика после того, как чемпионат закончится? Как выяснилось, контейнеры для раздельного сбора мусора устанавливаются на время мундиаля согласно требованиям FIFA, и их дальнейшая судьба неизвестна.

«Работа в рамках подготовки к чемпионату мира ведется, но нас она не устраивает. Фактически будет только два стационарных объекта для раздельного сбора мусора, а этого явно недостаточно. Также мы не услышали, что будет дальше, после того как уедут болельщики. Мы приняли решение возобновить рабочую группу по организации раздельного сбора отходов», — отметил председатель постоянной комиссии городской думы по экологии Михаил Кузнецов

Напомним, современный мусоросортировочный комплекс будет запущен в Нижнем Новгороде 25 мая.