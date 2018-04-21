В 2018 году гражданство Сент-Китса и Невиса обойдется на 50% дешевле

Правительство Сент-Китса и Невиса пересмотрело условия предоставления гражданства за инвестиции. Процедура стала еще более доступной. Про обновления рассказали специалисты юридической компании Иммигрант Инвест.

Гражданство за инвестиции

Мальта, Кипр, Ирландия, Великобритания, Антигуа и Барбуда, Предоставление гражданства и вида на жительство за инвестиции в государственные фонды — популярная практика во многих странах. В большинстве случаев процедура заключается в возвратных или невозвратных инвестициях в государственные фонды, коммерческие real estate проекты и важные отрасли промышленности. Кроме Сент-Китса и Невиса такую возможность иностранцам предоставляет Гренада Доминика и ряд других стран.

Беларуси, Казахстана, Азербайджана и Компания Иммигрант Инвест более 8 лет помогает гражданам РФ Украины получить паспорта или вид на жительство в более чем 20 странах Европы и Карибского бассейна. Юристы сопровождают клиентов на всех этапах: помогают выбрать идеальную программу, недвижимость, официально оформить все необходимые документы и переехать как в одиночку, так и с семьей.

Обновленные условия для получения паспорта Сент-Китс и Невис

В 2017 государство предлагало иностранцам следующие варианты: инвестиции в недвижимость из правительственного перечня, в государственный Фонд диверсификации сахарной промышленности или Фонд помощи пострадавшим от ураганов.

В марте 2018 года Фонд помощи пострадавшим от ураганов прекратил свое существование. Вместо него был организован Фонд устойчивого развития (The Sustainable Growth Fund). Деньги из нового фонда будут потрачены на развитие здравоохранения, культурной и туристической отраслей, а также энергетики. Чтобы получить паспорта Сент-Китс и Невис для семьи с двумя детьми, необходимо инвестировать в фонд 195 тысяч долларов. При оформлении гражданства для одного человека взнос составляет 150 тысяч.

Претерпели изменения и условия оформления гражданства путем покупки недвижимости. Эту программу правительство постаралось сделать более привлекательной, а потому с 2018-го года минимальная стоимость недвижимости уменьшилась на 50% — с 400 тысяч долларов до 200. При покупке недвижимости необходимо оплатить государственный сбор. Ранее он составлял 125 тысяч для семьи, но с 2018 года его размер уменьшился до 75 тысяч долларов. Инвестиции в недвижимость из правительственного перечня являются возвратными — через 7 лет владелец может ее продать. Пока здание находится в собственности, его можно сдавать в аренду, таким образом получая дополнительный доход.

Взнос в Фонд диверсификации сахарной промышленности также позволяет получить гражданство. На сегодняшний день размер инвестиции для одного человека составляет 250 тысяч долларов, за семью из 4 человек — 300 тысяч.

Дополнительные требования

Сент-Китс и Невис очень дорожит своей репутацией, а потому все совершеннолетние заявители обязаны пройти проверку на благонадежность (Due Diligence). В большинстве случаев гражданство не предоставляется лицам, имеющим судимости, замешанным в коррупционных или финансовых махинациях. Проверка на благонадежность оплачивается отдельно — 7,5 тысяч долларов за основного заявителя и еще по 4 тысячи за каждого члена семьи. Кроме этого оплачивается паспортный сбор в размере 361 доллар.

Преимущества гражданства Сент-Китс и Невис

Паспорт гражданина этого государства позволяет путешествовать в более чем 140 стран без дополнительных трат времени на визы. С таким паспортом легко можно получить визу США на 10 лет, находясь в любой стране мира.

В 2018 году программе инвестиционной иммиграции Сент-Китс и Невис был присвоен статус «платиновой» и она стала лучшей среди стран Карибского бассейна. Маленькое островное государство пользуется отличной репутацией во всем мире, считается безопасным и стабильным.

Климат на островах мягкий, как и система налогообложения. При регистрации иностранных компаний можно получить солидные налоговые льготы. При этом паспорт Сент-Китс и Невис позволяет регистрировать любое имущество, где бы оно не находилось.

Значительным достоинством гражданства считается тот факт, что правительство не обязывает своих новообретенных граждан жить на территории страны. Даже если резидент не прожил ни дня в Сент-Китсе и Невисе, пройдя программу инвестиционной иммиграции, он будет считаться полноправным гражданином.

Обновления программ инвестиционной иммиграции в других странах региона

Новые условия для получения гражданства иностранцами представила Гренада. С целью привлечения инвесторов правительство приняло решение об уменьшении взноса в Национальный Фонд Преобразования. Теперь, чтобы получить паспорт Гренады, необходимо инвестировать в фонд всего 150 тысяч долларов.

Подробнее об изменениях можно узнать из опубликованной в Forbes беседы (http://www.forbes.ru/359203-grenada-citizenship-for-investments) между директором Иммигрант Инвест по развитию Еленой Рудой и Первым секретарем посольства Гренады в РФ Кемалом Николсоном.

Сравнение стоимости Карибских паспортов

Оформление гражданства Сент-Китс и Невис без посредников

Безопасность и квалифицированное сопровождение — важный момент в оформлении паспорта другого государства. Иммигрант Инвест предлагает полное сопровождение клиентов с момента подачи заявки и до получения нового паспорта лично в руки. При этом компания предлагает множество дополнительных услуг: консультации в выборе программы, замена паспортов при необходимости, помощь с определением оптимальной недвижимости для инвестиций, помощь в поиске идеального жилья, языковых курсов, учебных заведений для детей разного возраста.

Компания Иммигрант Инвест является официальным представителем программ гражданства, а также ПМЖ и ВНЖ различных стран Карибского бассейна и Европы. Специалисты компании оказывают содействие в получении визы инвестора ЕВ-5 в США, вида на жительство в Канаде Монако , Ирландии, Швейцарии и многих других странах.

Узнать подробнее о программах получения гражданства различных стран можно на официальном сайте компании. Там же доступны к сравнению разные программы с возможностью подробно рассчитать стоимость получения паспорта.

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