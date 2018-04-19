Эксперт: религиозный подтекст в названии сдерживает развитие исламского банкинга в РФ

ЯЛТА, 19 апреля. / ТАСС /. Развитие исламского банкинга сдерживается в России , в том числе, из-за религиозного подтекста в названии этого механизма, без слова «исламский» внедрение пройдет быстрее и успешнее, считает глава комитета Госдумы по финансовому рынку, председатель совета банковской ассоциации «Россия» Анатолий Аксаков

"Я думаю, что главное, это психология — и наша, и регулятора, поскольку религиозный подтекст накладывает свой отпечаток. И в законодательстве мы говорим: надо уйти от слова «исламский банкинг». «Альтернативные финансовые инструменты», — как-то так говорить. Не надо это все переводить в плоскость религии, надо переводить в плоскость работы любых инструментов, которые приемлемы для граждан и юридических лиц", — сказал Аксаков ТАСС в кулуарах Ялтинского международного экономического форума в четверг.

Он привел в пример опыт Турции , где нашли название для механизма, уйдя от религиозного подтекста.

Собеседник отметил, что российское законодательство позволяет использовать механизмы исламского банкинга с «точечными» корректировками. Сейчас запускают пилотные проекты в этой сфере, в частности, в Татарстане Башкирии , где значительная часть населения — мусульмане.

Исламский банкинг подразумевает ведение банковской деятельности в соответствии с религиозными нормами ислама — в частности, запрещены ссудные проценты и различные финансовые спекуляции. Религия запрещает мусульманам заниматься ростовщичеством, поэтому исламские банки не выдают деньги под проценты. Организации напрямую получают доходы от прибыли бизнес-проектов, в которые они вкладывают средства, привлекая деньги физических лиц. Исламские банки не выплачивают клиентам доходы по вкладам, за исключением процента инфляции, который устанавливается государством.

Четвертый Ялтинский международный экономический форум пройдет 19-21 апреля. Его главная тема — «Будущее мира. Будущее России». ТАСС выступает стратегическим информационным партнером и официальным фотохост-агентством форума.