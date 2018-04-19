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Активисты 21 апреля приведут в порядок сквер в Петровско-Разумовском проезде
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Активисты 21 апреля приведут в порядок сквер в Петровско-Разумовском проезде 

Управа района Савеловский города Москвы 23 минуты назад
В рамках традиционного весеннего субботника, который пройдет в столице 21 апреля, планируется привести в порядок самые популярные у жителей Савеловского района места отдыха. Так, будет очищена территория Савеловского парка по адресу Петровско-Разумовский проезд, вл. 29. Об этом рассказал глава управы района Евгений Щербачев.
— Во время субботника будут организованы работы по уборке мусора, прогребанию газонов, покраске ограждений и малых архитектурных форм, озеленению. Участие в уборке смогут принять все желающие, — заявил глава управы.
По словам Щербачева, весь необходимый инвентарь для уборки горожане смогут получить в месте прохождения субботника. (мю)
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