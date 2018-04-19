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Юрист: Из Украины на Ближний Восток массово и незаконно вывозятся попугаи, коты и соколы
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Юрист: Из Украины на Ближний Восток массово и незаконно вывозятся попугаи, коты и соколы 

Украина.ру 20 минут назад
Фото: Украина.ру
Так, работники погранслужбы пресекли 7 случаев незаконного перемещения через границу 34 экзотических видов животных. 15 октября 2016 года в аэропорту «Борисполь» на рейсе «Киев-Дубай» было изъято 8 соколов. 22 ноября 2016 года в «Борисполе» на рейсе «Киев-Бейрут-Ливан» хотели перевезти 4 сокола.
22 марта 2017 года из торгового порта в Ильичевске в Турцию хотели отправить 2245 попугаев, 4 кота и 25-дневного львенка. 2 июня 2017 года в Турцию готовились вывезти 7 экзотических попугаев. 17 октября 2017 года с рейса «Киев-Дубай» сняли 3 сокола. 31 октября 2017 года в Катар намеревались отправить 3 сокола.
При этом не указывается вид соколов и нет видеофиксации и экспертной оценки этих птиц. Потому что везут кречетов, а потом их подменяют на птиц, не имеющих такой ценности. Поэтому эксперт настаивает на разработке механизмов по предотвращению таких прецедентов.
«Это только установленные случаи, но на сегодняшний день очень много схем по контрабанде экзотических животных, которые работают довольно неплохо. Этим вопросом необходимо заниматься как можно быстрее, потому что наша фауна очень опустошена», — сказал правовед.
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