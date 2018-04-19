Калуга получит на благоустройство 52,1 миллиона 

На благоустройство дворов и общественных пространств Калуга получит из областного бюджета в виде субсидии 52,1 миллиона рублей. Соответствующее постановление областного правительства, подписанное губернатором Анатолием Артамоновым, было 18 апреля опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. Деньги выделяются в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Всего муниципалитеты Калужской области получат на благоустройство из областного бюджета 214 миллионов рублей.