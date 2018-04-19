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Эксперт: Баски добились привилегий диалогом, а не террором
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Эксперт: Баски добились привилегий диалогом, а не террором 

Национальная Служба Новостей 22 минуты назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Баскская леворадикальная террористическая организация ETA планирует объявить о самороспуске. Прежде чем официально объявить о самоликвидации, которая должна состояться в начале мая, участники группировки проведут встречи с политическими и общественными деятелями Страны басков и международными посредниками. Эти переговоры, по всей видимости, пройдут во Франции.
Декан факультета экономических и социальных наук РАНХиГС при президенте РФ Александр Чичин заявил в эфире НСН, что баскам давно стала невыгодна политика террора.
«Они уже давно об этом говорили, это вторая попытка примирения, а причина одна — бесперспективность такого террористического метода. Не дало это ничего, кроме жертв. Жертв было не так много, как может представиться в воображении. Обычно это были акты устрашающего характера, когда они заранее уведомляли, что будет взрыв. Вдобавок ко всему, власти Франции и Испании, на чьих территориях действовала группировка, постепенно отловили всех руководителей этой организации и рассадили их в самые дальние тюрьмы, чтобы они не имели никакого контакта между собой», — сообщил он.
Социолог отметил, что баски преуспели в русле политического диалога с Испанией.
«Баски добились в борьбе за свою автономию того, что они признаны сингулярным народом, единственным в своем роде, и это дает им дополнительные права. Баски получают привилегированное перераспределение общего национального бюджета. У них большая автономия в плане языка, здравоохранения, окружающей среды и прочего. Баски перешли в русло политического диалога с Испанией. Они имеют сейчас уровень жизни один из самых высоких в Испании. Их примирили путем привилегий и преференций со стороны центрального правительства. И их устраивает их нынешний статус. Но в то же время они чувствуют себя независимым народом, а националистическое начало присутствует в них достаточно живо», — добавил он.
ETA была создана в 1959 году как движение сопротивления диктатуре генерала Франко. Год назад организация согласилась начать процесс разоружения. Боевики передали испанским правоохранительным органам данные о схронах с оружием.
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