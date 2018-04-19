«Яблочные» планшеты для депутатов обойдутся бюджету Поморья почти в 3 млн рублей

На днях ярославский депутат Дмитрий Петрановский прославился на весь Рунет, опубликовав видео, в котором он яростно топчет iPad. Потому что это, по его мнению, патриотично. Петрановский решился «убить» свое «яблоко» после заявления Дмитрия Медведева , что в ответ на американские санкции Россия может ограничить ввоз товаров из США . Уничтожение «врага» народный избранник, как он заявил, снял на китайский смартфон. В Архангельском областном собрании депутатов с гаджетами поступают иначе, их закупают. Соответствующий аукцион был опубликован 9 апреля. Его начальная стоимость — 2,9 миллиона рублей.

На эти деньги планируют приобрести 50 устройств (примерно по 58 тысяч рублей за штуку). Источник финансирования — средства областного бюджета. Сам аукцион назначен на 23 апреля, доставить товар в депутатскую обитель на площади Ленина, 1 подрядчик должен будет в течение 40 дней после заключения контракта.

Марка устройства в аукционной документации не указана, однако требованиям, прописанным в техзадании, соответствует техника Apple . Одного из потенциальных участников аукциона этот факт очень возмутил, и он даже направил запрос, в котором высказал свое фи заказчику. Мол, что за непатриотичный подход, господа депутаты?

— Apple — американская корпорация, производитель персональных и планшетных компьютеров. Учитывая явную антироссийскую риторику со стороны правящих кругов США, введение всё новых экономических санкций против России и явные попытки унизить нашу страну и весь народ, неясно, по какой причине Архангельское областное собрание депутатов, финансируемое полностью за бюджетный счёт, пытается поддержать американскую экономику покупкой американских товаров при наличии аналогичных товаров, производимых в других государствах ( Корея Китай …)? — отметил в своем запросе предприниматель Андрей Кобыльников.

Кроме того, Кобыльников спрашивал, почему указано требование о наличии возможности установки приложения «ВКонтакте». И удивлялся ряду других требований.

— Каким образом связана сеть «ВКонтакте» с работой заказчика? Расширенный цветовой охват DCI-P3. DCI-P3 или DCI/P3 — цветовое пространство, используемое в цифровых кинотеатрах. Для каких целей это требование? Планшеты приобретаются для работы или просмотра фильмов в высоком качестве? — говорится в тексте запроса.

В разъяснении эти вопросы остались без ответа. Заместитель руководителя контрактного агентства Архангельской области Андрей Гашев ответил лишь, что «наличие конкретных технических характеристик обусловлено потребностями заказчика».

На планшете, например, удобно читать свежие новости

29.ru решил поинтересоваться у народных избранников, каким образом в своей работе они используют планшеты и могут ли работать на технике других производителей. Депутаты говорят, что не слышали об этой закупке. Но теми планшетами, которые у них сейчас, пользуются с удовольствием.

— Ничего не могу сказать по поводу закупок. Планшет — удобная вещь. Все очень оперативно, документы сразу получаю, работаю с ними. Это очень полезно, — рассказал депутат областного собрания от «Единой России» Игорь Котенко.

Единоросс Яков Насонов не смог подробно ответить на вопрос, но прокомментировал, что уже пять лет депутаты пользуются планшетами, и ничего не знает про закупку новых. Вдобавок предположил, что планшеты, наверное, предназначены для новых депутатов областного собрания. Его коллега по фракции Валентина Попова также в вопрос не углублялась. Какой фирмы у нее сейчас рабочий планшет — не знает.

— Я в этих фирмах не разбираюсь, даже внимания на них не обращаю. У меня планшет какой-то есть, так я даже фирмы не знаю. Для работы выдан, я им пользуюсь, если беру документы, и смотрю, когда это необходимо. Так что я фирмой не интересуюсь, — рассказала Попова.

А вот коммунист Александр Новиков заявил, что, возможно, стоит задуматься об экономии.

— Наверное, в нынешней экономической ситуации области пусть эта сумма и не такая большая по сравнению с теми, которые, мягко говоря, исчезают не по назначению, тем не менее, можно было бы и поэкономить, — считает собеседник издания. Что касается его гаджета, то он, увы, сломан.

— Наш брат 9 сентября прекращает полномочия, поэтому пока не задавался вопросом, обязан ли я отдать эту игрушку в областное собрание или мне останется на вечную память. Я думаю, буду обязан сдать, но в нерабочем состоянии, потому что у меня внучка поиграла с этим дорогостоящим прибором. Наверное, придется откупать, — рассказал Новиков.

Депутат от ЛДПР Сергей Пивков, в свою очередь, предположил, что 2,9 миллиона рублей можно потратить более эффективно. Например, купить инвентарь в спортивные школы или рабочие тетради для детей из малоимущих семей в отдаленных районах.

— Я слышал, что будут закупать эти планшеты. Не вижу в них необходимости, не только в Apple, но и вообще. У всех есть возможность готовиться и так, у каждого сейчас есть компьютер дома. Я планшетом особо не пользуюсь. По поводу техники Apple — у меня ее вообще нет никакой уже. Если будет принята какая-то общая рекомендация по поводу того, какой техникой пользоваться, мы можем этому содействовать. А так я бы посмотрел и закупил какие-то другие фирмы. Тем более я слышал, что и отечественный производитель начинает такие продукты выпускать. Apple уже не такая недостижимая фирма по своим техническим данным, многие ее уже догнали, а где-то и перегнали по техническим характеристикам. Не вижу большой целесообразности, чтобы у каждого депутата был свой iPad, — рассказал Пивков.

Видимо, архангельские депутаты пока не готовы пойти на шаг, который сделал Дмитрий Петрановский.