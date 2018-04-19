Разлив ртути ликвидировали в Шуваловской промзоне

Разлив ртути был ликвидирован в одном из заброшенных зданий на территории Шуваловской промзоны. Об этом сообщил председатель постоянной комиссии городской думы по экологии Михаил Кузнецов по итогам заседания 19 апреля.

«Представители ГОЧС доложили, что было проведено исследование, сама ртуть зачищена. Разлив произошел по вине недобросовестных подрядчиков, которые работали на данной территории. Сейчас необходимо выяснить, не попала ли ртуть в грунт. По нашим данным, этого не произошло, она находилась внутри бетонного сооружения. Тем не менее, экспертиза сейчас проводится», — отметил Кузнецов.

По его словам, экологический ущерб пришлось ликвидировать за счет бюджетных средств. «Мы планируем обратиться к главе города с просьбой оказать содействие в том, чтобы взыскать средства с подрядчиков, в ведении которых находилась эта территория и применить к ним соответствующие санкции», — сказал Кузнецов.

Напомним, в январе разлив ртути произошел в жилом районе Дзержинска.