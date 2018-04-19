Реализации проекта для пенсионеров «Московское долголетие»

Вы хотите заниматься своим образованием, культурой, спортом? Вы не хотите сидеть дома, а хотите вести активный образ жизни и общаться друг с другом?

Москве реализуется проект для пенсионеров «МОСКОВСКОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ».

По этой программе Вам предоставляется возможность научиться рисовать, танцевать, петь, заниматься рукоделием, овладевать навыками работы на компьютере, планшете и многие другие возможности!

Если Вас это интересует, Вы можете обратиться в наш Центр по телефону (495) 959-54-04.

Запись в проект «МОСКОВСКОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ» производится по адресу: 3-й Кадашевский переулок, дом 9, каб. 6 ГБУ ТЦСО «Таганский» филиал «Якиманка»

В настоящее время в проект «МОСКОВСКОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ» включены следующие площадки района Якиманка

Здорово жить

ул. М. Якиманка, д. 22 пн., ср. 16.00-17.00 ГБУЗ «ГП №68 ДЗМ»

Информационные технологии

3-й Кадашевский переулок, д. 9 вт., чт. 10.00-11.00, 16.00-17.00 ГБУ ТЦСО «Таганский» филиал «Якиманка»

Пение

3-й Кадашевский переулок, д. 9 ср. 15.00-17.00, пт. 13.00-15.00 ГБУ ТЦСО «Таганский» филиал «Якиманка»

Английский язык

1-й Кадашевский переулок, д. 3, стр. 1 пн, четв 16.00-17.00 ГБОУ Школа №1799

ТАНЦЫ

3-ий Кадашевский переулок, д. 9 вт., чт. 10.00-11.00 ООО «АСП РАДОМ»

ЗУМБА

улица Большая Якиманка, д. 27 вт., чт. 10.00-12.00 ООО «АСП РАДОМ»

ТАНЦЫ

улица Большая Ордынка, д. 15 пон., чт., 18.00-19.00 ГБОУ Школа №1799

ОФП Бродников переулок, д. 10, строение 1 пон, ср, 10.00-11.00 АНО «АС»

фитнес, тренажеры

Бродников переулок, д. 10, строение 1 вт, чт, 18.00-19.00 АНО «АС»

ТАНЦЫ

Бродников переулок, д. 10, строение 1 вт, чт,10.00-11.00 АНО «АС»

Шахматы, шашки

1-й Кадашевский переулок, д. 3, стр. 1 ср. 17.00-18.00, пт. 16.00-17.00 ГБОУ Школа №1799

В программу могут быть внесены изменения