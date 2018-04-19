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Реализации проекта для пенсионеров «Московское долголетие»
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Реализации проекта для пенсионеров «Московское долголетие» 

Управа района Якиманка 28 минут назад
Фото: Управа района Якиманка
Вы хотите заниматься своим образованием, культурой, спортом? Вы не хотите сидеть дома, а хотите вести активный образ жизни и общаться друг с другом?
В Москве реализуется проект для пенсионеров «МОСКОВСКОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ».
По этой программе Вам предоставляется возможность научиться рисовать, танцевать, петь, заниматься рукоделием, овладевать навыками работы на компьютере, планшете и многие другие возможности!
Если Вас это интересует, Вы можете обратиться в наш Центр по телефону (495) 959-54-04.
Запись в проект «МОСКОВСКОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ» производится по адресу: 3-й Кадашевский переулок, дом 9, каб. 6 ГБУ ТЦСО «Таганский» филиал «Якиманка»
В настоящее время в проект «МОСКОВСКОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ» включены следующие площадки района Якиманка
Здорово жить
ул. М. Якиманка, д. 22  пн., ср. 16.00-17.00  ГБУЗ «ГП №68 ДЗМ»
Информационные технологии
3-й Кадашевский переулок, д. 9  вт., чт. 10.00-11.00, 16.00-17.00  ГБУ ТЦСО «Таганский» филиал «Якиманка»
Пение
3-й Кадашевский переулок, д. 9  ср. 15.00-17.00, пт. 13.00-15.00  ГБУ ТЦСО «Таганский» филиал «Якиманка»
Английский язык
1-й Кадашевский переулок, д. 3, стр. 1  пн, четв 16.00-17.00  ГБОУ Школа №1799
ТАНЦЫ
3-ий Кадашевский переулок, д. 9  вт., чт. 10.00-11.00  ООО «АСП РАДОМ»
ЗУМБА
улица Большая Якиманка, д. 27  вт., чт. 10.00-12.00  ООО «АСП РАДОМ»
ТАНЦЫ
улица Большая Ордынка, д. 15  пон., чт., 18.00-19.00  ГБОУ Школа №1799
ОФП  Бродников переулок, д. 10, строение 1  пон, ср, 10.00-11.00  АНО «АС»
фитнес, тренажеры
Бродников переулок, д. 10, строение 1  вт, чт, 18.00-19.00  АНО «АС»
ТАНЦЫ
Бродников переулок, д. 10, строение 1  вт, чт,10.00-11.00  АНО «АС»
Шахматы, шашки
1-й Кадашевский переулок, д. 3, стр. 1  ср. 17.00-18.00, пт. 16.00-17.00  ГБОУ Школа №1799
В программу могут быть внесены изменения
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