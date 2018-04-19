Мосгоризбирком: наделение ОП правом назначать наблюдателей на выборы не противоречит ФЗ

МОСКВА , 19 апреля. / ТАСС /. Законопроект, наделяющий Общественную палату Москвы правом назначать наблюдателей в избирательные комиссии, не противоречит действующему федеральному законодательству (ФЗ), поскольку устанавливает дополнительные гарантии граждан. Об этом заявил журналистам в четверг председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов

В среду депутаты Мосгордумы приняли в первом чтении законопроект, согласно которому предполагается закрепить право Общественной палаты Москвы назначать наблюдателей в избирательные комиссии во время выборов. Как позже сообщила газета «Коммерсантъ» , столичная прокуратура указала, что данный проект не соответствует федеральному законодательству — внесенные в Госдуму поправки, наделяющие ОП регионов правом назначать наблюдателей, еще не приняты.

"Есть норма в федеральном законе, которая говорит, что законами субъекта РФ могут устанавливаться дополнительные гарантии, обеспечивающие права избирателей, поэтому противоречий ФЗ нет. Если б мы урезали права граждан, тогда да, а тут речь идет о дополнительных гарантиях, дополнительном контроле. Я уверен, что этот законопроект примут на федеральном уровне до 1 июня, поэтому мы и пошли на это. Этот законопроект касается не только Москвы, он касается всех выборов, которые состоятся в сентября этого года", — сказал Горбунов, отвечая на вопрос ТАСС о правомерности принятия соответствующего законопроекта в первом чтении.

Законопроектом также предлагается продлить время голосования на выборах столичных органов власти на 2 часа и увеличить количество назначаемых кандидатом на должность мэра Москвы доверенных лиц до 500 человек.