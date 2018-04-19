Мосбиржа: американские фонды увеличили доли в российских активах

Председатель правления Московской биржи Александр Афанасьев заявил, что американские фонды увеличили долю владения российскими активами с начала санкций. Об этом сообщает РИА «Новости».

"За 2017 год порядка 30% был рост вложений иностранных фондов в российские фондовые активы, в первом квартале 2018 года по сравнению с предыдущим кварталом он тоже продолжился — где-то еще на 13-15%. Американские фонды увеличили свою долю во владении российскими активами с начала санкций, а вовсе не уменьшили", — сказал Афанасьев.

Он также добавил, что потенциал российского рынка, российских компаний, их перспективы перевешивают опасения инвесторов, которые связаны, в том числе, с санкционной политикой.