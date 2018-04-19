Ситуация с недостатком лекарств в Башкирии будет разрешена через месяц

Глава Башкирии Рустэм Хамитов 19 апреля во прямой линии пообещал решить проблему с недостатком лекарств, положенных льготной категории населения, через месяц, «а самое позднее к лету».

Он извинился перед жителями региона, которым приходится испытывать проблему с получением положенных им лекарств.

«Темпы обеспечения нашего населения бесплатными лекарствами снизились по сравнению с 2017 годом, — пояснил он. — Связано это, к сожалению, с тем, что в конце прошлого года были изменены правила проведения конкурсных процедур закупки этих лекарств на федеральном уровне. Система оказалась не готова к проведению этих конкурсов, были большие сбои».

Как следствие, лекарства закупались не вовремя, а запасы их оказались не так велики, по сравнению с 2017 годом.

«На сегодняшний день примерно 800-850 необслуженных рецептов, — рассказал руководитель региона. — В прошлом году эта цифра редко поднималась выше 100-150. Все системы и структуры здравоохранения работают над тем, чтобы эту ситуацию исправить. Надо подождать буквально месяц. Самое большое к лету ситуация войдёт в нормальную колею, и мы надеемся, что таких сложных случаев с недостатком лекарств не будет».