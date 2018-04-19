Делегация Ингушетии изучит на ЯМЭФ опыт Крыма по привлечению инвесторов в курортную сферу

ЯЛТА, 19 апреля. / ТАСС /. Ингушская делегация прибыла на Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) в том числе для изучения опыта привлечения инвесторов и операторов в курортную сферу. Об этом ТАСС рассказал заместитель председателя правительства Ингушетии Игорь Хроновский.

"Для нас интересен опыт инвестирования в курортную инфраструктуру, которая здесь активно развивается. Больше интересен опыт привлечения стороннего не только инвестора, но и сторонних операторов услуг, потому что мало построить, нужно уметь управлять", — сказал он.

По его словам, на примере ЯМЭФ видно, что в туристической сфере Крыма растет качество услуг. «Отношение к клиенту — этому тоже надо учиться. Скрывать этого не нужно — у нас есть с этим определенные сложности, и поэтому мы стараемся в тандеме смотреть, как с этим справляются крымчане», — сказал Хроновский.

Четвертый Ялтинский международный экономический форум проходит 19-21 апреля. Его главная тема — «Будущее мира. Будущее России ».

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