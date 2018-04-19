С фасада дома на улице Хачатуряна удалили хулиганские граффити

Фасад дома №2 по улице Хачатуряна очистили от вандальных надписей. Поводом для ликвидации граффити послужило обращение жителя на портал «Наш город» — он сообщил о нарушении, и приложил к своему обращению соответствующее фото.

Владимира Литовского. Через несколько дней стена была приведена в надлежащий вид, граффити стерты, а житель получил официальный ответ за подписью главы управы района Отрадное

«В ходе осмотра факты, изложенные в обращении, подтверждены. Управляющей организацией выполнены работы по удалению вандальной надписи со стены торца жилого дома. В настоящее время фасад дома № 2 находится в удовлетворительном состоянии, вандальные надписи и рисунки отсутствуют», — говорится в сообщении.

Напомним, что «Наш город» — это интернет-портал, созданный для оперативной связи москвичей с органами исполнительной власти.