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С фасада дома на улице Хачатуряна удалили хулиганские граффити
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С фасада дома на улице Хачатуряна удалили хулиганские граффити 

Управа района Отрадное 33 минуты назад
Фото: Управа района Отрадное
Фасад дома №2 по улице Хачатуряна очистили от вандальных надписей. Поводом для ликвидации граффити послужило обращение жителя на портал «Наш город» — он сообщил о нарушении, и приложил к своему обращению соответствующее фото.
Через несколько дней стена была приведена в надлежащий вид, граффити стерты, а житель получил официальный ответ за подписью главы управы района Отрадное Владимира Литовского.
«В ходе осмотра факты, изложенные в обращении, подтверждены. Управляющей организацией выполнены работы по удалению вандальной надписи со стены торца жилого дома. В настоящее время фасад дома № 2 находится в удовлетворительном состоянии, вандальные надписи и рисунки отсутствуют», — говорится в сообщении.
Напомним, что «Наш город» — это интернет-портал, созданный для оперативной связи москвичей с органами исполнительной власти.
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