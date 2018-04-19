Российские застройщики могут начать строить жилье в Сирии

«Так как от них (от Сирии. — RNS) был запрос на инвестиции в строительство жилья, то российская сторона на данном этапе передала список компаний, которые могли бы в этом участвовать», — сказал RNS Назаров.

Ранее Назаров также сообщил журналистам, что Россия и Сирия планируют создать СП для облегчения взаиморасчетов по сделкам. Соответствующее соглашение между странами планируется подписать в рамках Ялтинского экономического форума.