Российские застройщики могут начать строить жилье в Сирии 

Российские строительные компании могут начать строить жилье в Сирии, рассказал RNS сопредседатель «Деловой России», председатель совета директоров застройщика «Гранель» Андрей Назаров в кулуарах ЯМЭФ-2018.
«Так как от них (от Сирии. — RNS) был запрос на инвестиции в строительство жилья, то российская сторона на данном этапе передала список компаний, которые могли бы в этом участвовать», — сказал RNS Назаров.
Ранее Назаров также сообщил журналистам, что Россия и Сирия планируют создать СП для облегчения взаиморасчетов по сделкам. Соответствующее соглашение между странами планируется подписать в рамках Ялтинского экономического форума.
«Надеемся, что это будет несколько контрактов. Во-первых, мы хотим создать совместное предприятие и готовим документы для того, чтобы облегчить взаиморасчеты, потому что есть санкционный режим вокруг Сирии, вокруг России. Втрое — зерновой хаб в Крыму. Третье — поставка сирийских овощей и фруктов на российский рынок», — сказал Назаров.