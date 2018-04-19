Ещё
Российские застройщики могут начать строить жилье в Сирии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Российские застройщики могут начать строить жилье в Сирии 

Rambler News Service 28 минут назад
Российские строительные компании могут начать строить жилье в Сирии, рассказал RNS сопредседатель «Деловой России», председатель совета директоров застройщика «Гранель» Андрей Назаров в кулуарах ЯМЭФ-2018.
«Так как от них (от Сирии. — RNS) был запрос на инвестиции в строительство жилья, то российская сторона на данном этапе передала список компаний, которые могли бы в этом участвовать», — сказал RNS Назаров.
Ранее Назаров также сообщил журналистам, что Россия и Сирия планируют создать СП для облегчения взаиморасчетов по сделкам. Соответствующее соглашение между странами планируется подписать в рамках Ялтинского экономического форума.
«Надеемся, что это будет несколько контрактов. Во-первых, мы хотим создать совместное предприятие и готовим документы для того, чтобы облегчить взаиморасчеты, потому что есть санкционный режим вокруг Сирии, вокруг России. Втрое — зерновой хаб в Крыму. Третье — поставка сирийских овощей и фруктов на российский рынок», — сказал Назаров.
Rambler News Service: последние новости
Американские компании пытаются найти замену попавшему под санкции «Русалу» WSJ: Германия попросит США освободить немецкий бизнес от санкций против России В Челябинской области закроют скандальную школу-интернат
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Израиль планирует уничтожить российские С-300453
Российским морякам удалось сбежать с Украины119
Болгария: спасибо России, но…234
РФ нашла способ поквитаться с США70
РФ получила неожиданное письмо от рядового немца207
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
14:56
Конец эпохи: лидером Кубы стал не Кастро
В мире
04:40
Первый легальный бордель открывается в России
Общество
00:54
РФ получила неожиданное письмо от рядового немца
Политика
00:54
Москва раскрыла истинные цели атаки на Сирию
Политика
00:22
У светской львицы угнали Mercedes и Rolls Royce
Криминал Происшествия
01:30
Редчайший «командирский» Т-90 заметили в Сирии
Оружие Армия
01:07
Борис Галкин показал свою новорожденную дочь
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение