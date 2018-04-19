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Творческие коллективы из поселения Марушкинское начали подготовку ко Дню Победы
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Творческие коллективы из поселения Марушкинское начали подготовку ко Дню Победы 

Префектура ТиНАО города Москвы 36 минут назад
Фото: Префектура ТиНАО города Москвы
Фото: архив
Коллективы из Спортивно-досугового центра «Маяк» поселения Марушкинское начали подготовку ко Дню Победы. Информацию об этом 17 апреля сообщили в учреждении.
— По традиции концерт у нас состоится в «Парке Победы» поселка совхоза «Крекшино». Планируется, что перед гостями и жителями поселения выступят все творческие коллективы учреждения. Они исполнят тематические песни, прочитают стихи и удивят необычными танцами, — прокомментировали сотрудники Спортивно-досугового центра «Маяк».
Известно, что на праздник приедет делегация из Белоруссии, в состав которой войдет больше сотни человек. Дата и время проведения мероприятия уточняются.
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