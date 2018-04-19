Ещё
Лекция «Правда и мифы о возрасте и косметике» состоится в Троицке
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Лекция «Правда и мифы о возрасте и косметике» состоится в Троицке 

Префектура ТиНАО города Москвы 36 минут назад
Фото: Префектура ТиНАО города Москвы
Фото: архив
Тематическая лекция «Правда и мифы о возрасте и косметике» состоится 24 апреля в Троицком Доме ученых. Мероприятие смогут посетить все желающие.
— Вести встречу будет кандидат биологических наук, косметолог Наталья Анзигитова. Ожидается, что она разделит лекцию на несколько частей. Во время мероприятия спикер расскажет о том, как можно следить за биологическими часами и какими кремами стоит пользоваться, — прокомментировали сотрудники Троицкого Дома ученых.
Известно, что в конце лекции все желающие смогут протестировать некоторые виды косметической продукции.
Начнется мероприятие в 19:00.
Префектура ТиНАО города Москвы: последние новости
Работы по благоустройству жилых домов проведут в Рязановском Инклюзивные курсы по изучению английского языка стартовали в Щербинке Творческие коллективы из поселения Марушкинское начали подготовку ко Дню Победы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Израиль планирует уничтожить российские С-300479
Российским морякам удалось сбежать с Украины122
РФ нашла способ поквитаться с США81
Болгария: спасибо России, но…236
РФ получила неожиданное письмо от рядового немца209
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
14:56
Конец эпохи: лидером Кубы стал не Кастро
В мире
04:40
Первый легальный бордель открывается в России
Общество
00:54
РФ получила неожиданное письмо от рядового немца
Политика
00:54
Москва раскрыла истинные цели атаки на Сирию
Политика
00:22
У светской львицы угнали Mercedes и Rolls Royce
Криминал Происшествия
01:30
Редчайший «командирский» Т-90 заметили в Сирии
Оружие Армия
01:07
Борис Галкин показал свою новорожденную дочь
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение