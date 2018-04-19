Лекция «Правда и мифы о возрасте и косметике» состоится в Троицке

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Тематическая лекция «Правда и мифы о возрасте и косметике» состоится 24 апреля в Троицком Доме ученых. Мероприятие смогут посетить все желающие.

— Вести встречу будет кандидат биологических наук, косметолог Наталья Анзигитова. Ожидается, что она разделит лекцию на несколько частей. Во время мероприятия спикер расскажет о том, как можно следить за биологическими часами и какими кремами стоит пользоваться, — прокомментировали сотрудники Троицкого Дома ученых.

Известно, что в конце лекции все желающие смогут протестировать некоторые виды косметической продукции.

Начнется мероприятие в 19:00.