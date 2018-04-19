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В Архангельске закрывается переправа Реушеньга-Экономия
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В Архангельске закрывается переправа Реушеньга-Экономия 

АиФ Архангельск 38 минут назад
Фото: АиФ Архангельск
В Архангельске 20 апреля будет закрыта переправа Реушеньга-Экономия. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
«Необходимо, чтобы жители деревни Реушеньга и рыбаки, которые также пользуются переправой, учли, что уже завтра (20 апреля) проход по переправе будет невозможен. Мы информируем людей сегодня, чтобы избежать ситуации, когда кто-либо переходит или перемещается на снегоходе на островную территорию, а затем обнаруживает, что обратно на материковую часть вернуться проблематично», — комментирует глава Маймаксанского округа Андрей Хиле.
Для жителей деревни Реушеньга будет организовала перевозка на аэросанях.
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