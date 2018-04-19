Что стало с этническими немцами после Второй мировой войны

После поражения во Второй мировой войны миллионы этнических немцев были депортированы из Польши , Чехословакии, Восточной Пруссии, Венгрии , Югославии. Историки говорят о том, что эта была самая крупная депортация населения в XX веке.

Немцы носили специальные нашивки

Немцы были обязаны носить на руке белую нашивку со специальным знаком «N», означающим «немец». Им не разрешалось ездить на велосипедах и автомобилях, общественном транспорте. В магазины разрешалось заходить только в определенные часы. Также запрещалось ходить по тротуарам, а уж говорить по-немецки — тем более. Необходимо было пройти регистрацию в органах местной полиции и регулярно ходить туда для отметки о своем местонахождении. Потом немцев лишили земель и собственности.

Брюннский марш смерти в Чехословакии

Президент Чехословакии на основании 11 пункта Потдстамского соглашения подписал закон о лишении гражданства всех немцев, проживающих в Судетской области.

По официальным данным, в течение двух лет из Чехословакии было изгнано три миллиона человек.

По официальным данным, в течение двух лет из Чехословакии депортировано три миллиона человек. При этом 18 816 погибло: убито — 5596 человек, покончили жизнь самоубийством — 3411, в концентрационных лагерях умерло 6615, в ходе транспортировки погибло 1481 человек, сразу после транспортировки — 705, во время побега — 629, по неизвестным причинам — 379.

Нередко правоохранительные органы констатировали случаи изнасилования женщин в изощренной форме.

В историю депортации немцев вошел Брюннский марш смерти: 29 мая местный национальный комитет постановил выселить всех женщин, детей и стариков. Около 20 тысяч человек собрали в один строй и погнали в сторону Австрии . С собой немцы могли взять из имущества только то, что в силах унести. Пощадили лишь трудоспособных мужчин, которых оставили в городе для того, чтобы они восстанавливали разрушенное войной хозяйство.

Пршеровский расстрел

Чехословацкие контрразведчики остановили поезд с немецкими беженцами, который следовал через город Пршеров . Ночь с 18 на 19 июня станет последней для 265 человек. Все имущество вынужденных переселенцев было их разграблено. Лейтенант Пазур, под руководством которого проходила эта акция, был арестован и осужден.

Устицкая резня

В городе Усти-над-Лабой на одном из военных складов в середине лета произошел взрыв, в результате которого погибло 27 человек. Не дожидаясь окончания расследования, были названы главные винновые — участники немецкого подполья («Вервольфа»). За немцами тут же начала охота — их было легко узнать по белой повязке с буквой «N». Пойманных сбрасывали в речку, подвергали избиению, расстреливали. Количество убитых, по разным оценкам, составило от 43 до 220 человек.

На протяжении двух лет после второй мировой войны из Чехословакии были депортированы более двух миллионов человек. Но еще три года понадобилось этой стране, чтобы полностью избавиться от немцев: в 1950 году «немецкий вопрос» был окончательно решен. Депортации подверглись около трех миллионов человек.

НКВД в тревоге за немцев

Руководитель НКВД Лаврентий Берия 14 июня 1945 направил докладную записку Сталину:

«Ежедневно в Германию прибывает из Чехословакии до 5000 немцев, большинство которых женщины, старики и дети. Будучи разорены и не имея перспективы на жизнь, некоторые из них кончают жизнь самоубийством, вскрывая бритвой вены на руках. Так например, 8 июня районный комендант зафиксировал 71 труп со вскрытыми венами. В ряде случаев чехословацкие офицеры и солдаты в населенных пунктах, где проживают немцы, с вечера выставляют усиленные патрули в полной боевой готовности и ночью открывают стрельбу по городу. Немецкое население, перепугавшись, выбегает из домов, бросая имущество, и разбегается. После этого солдаты заходят в дома, забирают ценности и возвращаются в свои части».

Польша — самое масштабное изгнание

В 1945 году Польше было передано три германские территории — Силезия, Померания и Восточный Бранденбург, где проживало более четырех миллионов немцев. Также на территории Польши находилось около 400 тысяч немцев, исторически проживающие здесь со времен первой мировой войны. Кроме того, территория Восточной Пруссии, которая перешла под контроль Советского Союза, также была заселена немцами: их насчитывалось более двух миллионов. [С-BLOCK]

Все они были подвергнуты выселению в кратчайшие сроки.

По оценкам историков, это была самая крупная депортация населения в XX веке.

Венгры поплатились за то, что стали немцами

В Венгрии, которая также была союзницей Германии, в 1945 году был принят указ «о депортации изменников народа», согласно которому имущество подлежало полной конфискации, а лица, подпадавшие под действие закона, депортировались в Германию. Почти полмиллиона человек покинули свою родину. Ведь многие из них предпочитали указывать в анкетах в годы оккупации, что они — немцы, хотя на самом деле эти люди были венграми. Многие из них в годы войны были «пятой колонной» фашистского режима.

В Германии была разруха и голод

После насильственной депортации, оставшиеся в живых немцы стали жить в Германии. Страна была разрушена. Женщины, дети и старики — вот основная доля репатриантов. В некоторых регионах страны она достигала 45 процентов. Они объединялись в разные общества, чтобы рассказать миру о немцев, изгнанных из многих стран. По данным немецкой общественной организации «Союз изгнанных», после окончания второй мировой войны было депортировано от 12 до 14 миллионов немцев.