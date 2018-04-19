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В ТАССе заявили об эволюции фейк-новостей в фейк-реальность
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В ТАССе заявили об эволюции фейк-новостей в фейк-реальность 

Rambler News Service 37 минут назад
Проблема современного информационного пространства заключается не в создании фейк-новостей, а в появлении фейк-реальности — ложной реальности, которая создается теми или иными странами для решения собственных экономических или геополитических проблем. Такое мнение высказал заместитель главного редактора ТАСС Георгий Каптелин на сессии Ялтинского экономического форума.
«Мне кажется, fake news перестали быть какой-то проблемой определенной медиаотрасли… это уже глобальная проблема всего человечества. И я сейчас говорю уже говорю не о fake news, а о фейк-реальности. То есть ложной реальности, которая создается с помощью подобных вбросов», — сказал Каптелин. Он пояснил, что говорит о выдуманных событиях, которые становятся поводами для появления фейковых новостей.
В качестве одного из примеров он привел химатаку в сирийской Думе.
«Это уже не просто проблема новостей, это проблема реальности, создание параллельной реальности, которая позволяет решать свои экономиеские, геополитичесие или какие-либо другие вопросы», — резюмировал Каптелин.
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